¡Los gemelos bomba de la música!

Hiram y Said, originarios de Veracruz

Iniciaron su trayectoria en el año 2023 con una espectacular versión del tema «Ni que valieras tanto»

De familia unida, con padre estricto que delimitó sus primeros pasos, lograron abrirse espacio poco a poco en el mundo musical, de manera distinta e innovadora. Además, sus vestuarios coloridos y vanguardistas, los han convertido en unos artistas únicos. Como gemelos, HIRAM Y SAID tienen una historia similar, anécdotas compartidas y gustos idénticos.

En su carrera profesional, iniciaron su trayectoria en el año 2023 con una espectacular versión del tema «Ni que valieras tanto», seguido de canciones icónicas como «Te extraño, te olvido, te amo», «Sólo se vive una vez» y «¿Qué hago yo?», que se encuentran en todas las plataformas digitales, al igual que «Gloria», un clásico del género pop, que en sus voces y ritmo cobra hoy nueva frescura y vigencia, convirtiéndose en todo un éxito.

Hoy, HIRAM Y SAID siguen persiguiendo sus sueños. Y no sólo con exitosos covers, sino también como cantautores, con creaciones innovadoras y rítmicas que llevarán alegría a todos los rincones donde suene la música pop.