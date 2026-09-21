Amenaza de huracán categoría 3 frente a Guerrero y Jalisco

Alerta en el Pacífico

El gobierno federal activó protocolos de auxilio e infraestructura de emergencia para la atención de desastres

La Depresión Tropical Diecisiete-E, formada en el océano Pacífico, podría intensificarse a huracán categoría 3 frente a las costas de Guerrero y Jalisco en esta semana debido a su constante evolución, alertaron autoridades de Protección Civil (PC) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico meteorológico señala que el sistema mantiene posibilidades de intensificarse conforme avance su evolución. El escenario previsto contempla un fortalecimiento gradual, desde depresión tropical hasta tormenta tropical y posteriormente huracán.

De continuar esta tendencia, el fenómeno podría alcanzar primero la categoría 1, después la categoría 2 y finalmente convertirse en un huracán categoría 3.

Para este viernes, el sistema podría llegar a dicha categoría, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y rachas que alcanzarían los 220 kilómetros por hora. En ese momento, su ubicación estimada sería aproximadamente a 220 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Entre los principales efectos asociados con el sistema se encuentra también el incremento en las condiciones de oleaje a lo largo de diversos puntos de la costa del Pacífico mexicano.

La circulación de la depresión tropical favorecerá la presencia de mar de fondo, con olas de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

No obstante, la combinación de vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias intensas y prolongadas afectará la franja costera y las zonas serranas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Trayectoria y evolución del ciclón tropical en el Pacífico

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que el ciclón presentará inicialmente un desplazamiento complejo.

“Este sistema va a tener un movimiento bastante errático, al menos durante las próximas 24 a 36 horas”, declaró.

Posteriormente escalará a huracán categoría 1 en la madrugada del martes y alcanzará la categoría 2 hacia el mediodía de ese mismo día. El punto crítico del meteoro se contempla para mediados de semana.

“Para el miércoles a las 12 del día, el pronóstico oficial nos indica que va a adquirir la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson; es decir, sería un huracán mayor con vientos sostenidos de 185 km/h con rachas de 220 km/h y estaría muy cerca de la costa aquí, frente al estado de Guerrero”, dijo.

A partir del miércoles y hasta el viernes, los campos de viento y bandas nubosas bordearán la costa de forma paralela en Michoacán, Colima y Jalisco, aproximándose a las inmediaciones de Puerto Vallarta.

Pronóstico de lluvias intensas y monitoreo de presas de la Conagua

El SMN advirtió que el principal impacto en tierra derivará de tres días consecutivos de precipitaciones intensas en Michoacán, Colima y Jalisco durante miércoles, jueves y viernes. En Guerrero y Oaxaca, las lluvias más severas se prevén este martes debido a la interacción de la humedad ciclónica con las zonas montañosas.

Ante el riesgo de desbordamientos, la Conagua mantiene la vigilancia y el monitoreo de niveles en 16 presas distribuidas en cinco estados de la costa del Pacífico.

El subgerente de Hidrología Operativa de la Conagua, Daniel Arriaga Fuentes, informó que en Jalisco las presas Corrinchis y Basilio Vadillo se encuentran al 100% de su capacidad de llenado.

En contraste, embalses como la presa El Caracol en Guerrero se encuentran al 64% de su volumen máximo ordinario, lo que brinda un margen de almacenamiento preventivo para regular las avenidas de agua estimadas.

Despliegue operativo de protección civil y refugios temporales

Ante la amenaza de inundaciones, deslaves e inestabilidad de laderas en zonas serranas, el gobierno federal activó protocolos de auxilio e infraestructura de emergencia para la atención de desastres.

El director de Atención de Emergencias de la Conagua, Raúl Gutiérrez Haas, confirmó la movilización estratégica de brigadas y equipo especializado en los puntos costeros más vulnerables.

“Ya tenemos movilizado equipo en Acapulco, Guerrero, y se están evaluando otras zonas de riesgo en estos estados donde pudiera requerirse trasladar mayor personal y maquinaria”, declaró.

Entre la maquinaria especializada disponible destacan bombas de extracción de agua, plantas potabilizadoras, camiones cisterna y vehículos anfibios. Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alistó la red de 1,985 refugios temporales en los estados del Pacífico Sur y Centro de México.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN y la Conagua, además de evitar la difusión de desinformación en redes sociales.

Recomiendan extremar precauciones por lluvias y oleaje

Ante la evolución de la Depresión Tropical Diecisiete-E, las autoridades solicitaron a la población de las entidades involucradas mantenerse atenta y extremar precauciones debido a los posibles efectos relacionados con las lluvias, el viento y las condiciones marítimas.

También recomendaron seguir las instrucciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente entre las personas que desarrollan actividades de navegación en el mar.

La combinación de lluvias intensas y las condiciones generadas por el sistema tropical podría ocasionar diversos riesgos, entre ellos encharcamientos e inundaciones, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, no se descarta la posibilidad de deslaves y afectaciones en áreas cercanas al litoral. Por ello, las autoridades mantienen el llamado a consultar información actualizada únicamente a través de los canales oficiales y permanecer atentos a la evolución del fenómeno.