Interpol ¡en concierto!

Arena Guadalajara, Estadio Ciudad de los Deportes y Arena Monterrey

Continúa el lanzamiento de “This Mirror Weighs a Ton” y su debut para Partisan Records

Interpol, anuncia tres conciertos en el país, comenzando en Arena Guadalajara el 02 de marzo, continuará en el Estadio Ciudad de los Deportes, de CDMX el 06 de marzo y llegará a Arena Monterrey el 09 de marzo.

El anuncio sigue al lanzamiento de “This Mirror Weighs a Ton”, el primer álbum de Interpol en cuatro años y su debut para Partisan Records. Producido por Andrew Wyatt, ganador de un Grammy y un Premio de la Academia — conocido por su trabajo con Rosalía y Charli xcx —mezclado por David Fridmann —The Flaming Lips, Tame Impala, el disco amplía el inconfundible universo de la banda a través de cuerdas, metales, guitarras acústicas, sintetizadores, voces superpuestas y elementos de diseño sonoro experimental.

Grabado en Arcos, el estudio de Wyatt en el Lower East Side de Manhattan, This Mirror Weighs a Ton fue el primer álbum que Interpol creó en Nueva York, la ciudad donde se formó la banda. Canciones como «Wings On Fire», «See Out Loud», «So Rides the Reindeer», «Wake Up» y «Sudden» descubren nuevas posibilidades dentro de la tensión, la atmósfera y la precisión rítmica que siempre han definido el sonido de la banda.

El lanzamiento del álbum se celebró en toda América Latina con 10 fiestas de escucha celebradas en ocho ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Santiago y São Paulo. Los eventos confirmaron la fortaleza de la creciente comunidad de la banda y el lugar especial que Interpol sigue teniendo entre diferentes generaciones de oyentes de la región. Tras el histórico concierto gratuito que la banda ofreció en el Zócalo de la ciudad el 20 de abril de 2024, ante más de 200.000 personas, la banda ofreció el mayor concierto de su carrera y reafirmó la extraordinaria conexión que comparte con el público mexicano.

Y tras regresar a Coachella este año para su quinta aparición en el festival y compartir por primera vez parte de su nuevo material, Interpol se prepara ahora para reunirse con uno de sus públicos más apasionados. En marzo de 2027, la banda regresará a Ciudad de México mientras llevará su concierto en directo a Guadalajara y Monterrey, abriendo un nuevo capítulo en una relación que sigue evolucionando con cada visita.

Para su espectáculo en Ciudad de México, Interpol compartirá escenario con Queens of the Stone Age, reuniendo a dos de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.