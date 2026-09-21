LCDLFMx arrasa en audiencia

11.8 millones siguieron la octava Gala de Eliminación

La emisión dominical se colocó como la más vista de su franja y superó a su competencia por más de 47%; Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada de la temporada.

La Casa de los Famosos México volvió a colocarse al frente de la audiencia dominical. La octava Gala de Eliminación alcanzó a 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM, consolidándose como la emisión más vista de la programación del domingo.

La expectativa por conocer quién abandonaría la casa mantuvo pendiente al público. Finalmente, la votación determinó la salida de Cynthia Klitbo, quien se convirtió en la octava eliminada de esta temporada.

De acuerdo con la información difundida por TelevisaUnivision, la gala logró además superar a su competencia por más de 47%, confirmando el interés que continúa generando el reality entre la audiencia mexicana.

LCDLFMx reúne a un grupo de celebridades que conviven las 24 horas del día, completamente aisladas del exterior y bajo la mirada permanente de las cámaras, una dinámica en la que las estrategias, alianzas y diferencias entre los habitantes se convierten en parte central del programa.

Las galas están encabezadas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, en las transmisiones de Las Estrellas y Canal 5, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff están al frente de la emisión 24/7 a través de ViX.

Conforme avanza la competencia y disminuye el número de habitantes, La Casa de los Famosos México entra en su etapa decisiva, mientras el público mantiene en sus manos la permanencia de sus participantes.