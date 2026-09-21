A partir del 3 de noviembre entra en vigor regulación del uso de celulares en aulas: CSP

Las medidas se publican este martes

“El objetivo es recuperar la creatividad, y evitar este uso indiscriminado de dispositivos”, destaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,anunció que a partir del 3 de noviembre entra en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de niñas, niños y jóvenes, luego de un acuerdo unánime con todas y todos los gobernadores, así como de una consulta con las y los maestros de todos los niveles educativos.

“El celular o las pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos.

“Y repito, fue un acuerdo pues en realidad de todas y todos los gobernadores y la Presidenta, el secretario de Educación, y la Presidenta. Entonces, a partir del 3 de noviembre —lo publicaremos el día de mañana— ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela la pantalla, ni tampoco en el recreo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que las medidas se publicarán mañana martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se contará con un plazo de 30 días para realizar asambleas informativas en las escuelas sobre el contenido del acuerdo, a fin de iniciar su implementación en noviembre.

El acuerdo para la regulación del uso de celulares en escuelas consiste en que para Educación Básica, no se usará el celular durante la jornada escolar; para Educación Media Superior, se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución y para Educación Superior, se fomenta el uso responsable y seguro.

Recordó que previo al acuerdo, en 16 entidades ya se implementaban regulaciones sobre el uso de dispositivos digitales y además, señaló que no se trata de una medida realizada únicamente en México, sino que es algo que en muchos países del mundo está ocurriendo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación de celulares en las escuelas, el 81 por ciento manifestó estar a favor; asimismo, aseguró que estas regulaciones son un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo la atención, el contacto humano y la comunidad.

El acceso a la educación es un derecho

La mandataria destacó que uno de los objetivos de su Gobierno es que el acceso a la educación sea una realidad para todas y todos los mexicanos: que las niñas y los niños no abandonen la escuela por motivos económicos; así como dotar de conocimientos y habilidades a las niñas y a los niños para que “aprendan a aprender” a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Al respecto, Delgado Carrillo puntualizó que se tienen 34.1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional (SEN) desde preescolar hasta universidades; 2.2 millones de docentes en 263.6 mil escuelas; al término del 2026 serán 20.1 millones de becarios (tan solo en la administración de la Presidenta han sido 11 millones de becarios); con La Escuela es Nuestra (LEEN) se han atendido 73 mil comunidades para beneficiar a 8.8 millones de estudiantes y se han entregado 154 millones de libros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Además, con la estrategia Vive saludable, vive feliz, ya no hay comida chatarra en las escuelas y 10.9 millones de estudiantes han sido valorados en más de 83 mil primarias; con el Nuevo Bachillerato Nacional 709 mil graduados recibieron doble certificación; con Mi Derecho, Mi lugar, en 2026 el 99.3 por ciento de los aspirantes a educación Media Superior se quedó en sus tres primeras opciones, antes solo el 49.9 por ciento lo lograba. Actualmente 17 entidades implementan este modelo logrando que el 96.7 por ciento esté en sus primeras opciones, lo que representa 587 mil estudiantes.

México, 2do en crecimiento entre los países del G20

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México registró un crecimiento del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como el segundo país con mayor dinamismo económico entre las economías del Grupo de los Veinte (G20), de acuerdo con el informe trimestral publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, para todos aquellos que dicen que va muy mal”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

En la medición del G20, México se ubicó únicamente por detrás de India, que encabezó la lista con una expansión del 1.8 por ciento, y superó a países como Indonesia (1.3 por ciento), Turquía (1.1 por ciento), China (0.9 por ciento) y Canadá (0.8 por ciento).