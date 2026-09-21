Secretos, traición y pasión con el estreno de “Sabor a ti”

Adaptación de la exitosa historia chilena del año 2000

Reúne a un reparto que equilibra el talento joven con la experiencia de grandes figuras de la televisión mexicana:

Por: Asael Grande

La reconocida productora Lucero Suárez presentó de manera oficial su nueva producción televisiva “Sabor a ti”, próxima telenovela estelar de TelevisaUnivisión. Esta producción es una adaptación contemporánea de la exitosa historia chilena del año 2000, original de José Ignacio Valenzuela, y promete conquistar a la audiencia con una trama llena de pasión, secretos familiares y el místico mundo de la viticultura.

El melodrama que se estrenará el próximo 21 de septiembre a través de la señal de Las Estrellas (y de manera simultánea en la plataforma de streaming ViX, llegará al público de Estados Unidos una semana después mediante la cadena Univision) reúne a un reparto que equilibra el talento joven con la experiencia de grandes figuras de la televisión mexicana: Eva Cedeño y Mario Morán encabezan la historia como la pareja protagónica; Juan Diego Covarrubias asumirá el rol antagónico principal de la trama; César Évora, Eduardo Santamarina, Erika Buenfil y Nuria Bages aportan el respaldo actoral de la vieja escuela en roles clave; Ara Saldívar también forma parte del elenco estelar.

Eva Cedeño, quien interpreta a Ángela Herrera, compartió con esta casa editorial: “estamos muy contentos de trabajar juntos, es un proyecto que hicimos con muchísimo amor con muchas ganas, con mucho compromiso, esperemos que les guste y que la gente nos reciba muy bien en sus casas. Tuvimos llamados duros, extenuantes, madrugadores, nocturnos y demás, vale muchísimo la pena, los paisajes que se van a ver en esta telenovela son muy bonitos, pero sí fueron varios viajes, estuvimos en San Miguel de Allende, en Querétaro, en Tepeji del Río, en Nopala, tuvimos un mix de muchas locaciones que están muy bonitas; un honor compartir elenco con grandes actores y actrices, una gozada, es un elenco de primera, y estar compartiendo escena con ellos da mucha responsabilidad, pero también da mucho gusto el saber que hay un sueño cumplido, verán mucho amor, mucha aventura, desamor, encuentros, desencuentros, acción, e historias para los jóvenes contemporáneos, no contemporáneos, melodrama, comedia, de todo un poco”.

Para Mario Morán, quien interpreta a Mariano, comentó que “durante seis meses, estuvimos poniéndole el corazón, nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas, nuestro sudor, y poder disfrutar de este trabajo tan hermoso, estoy seguro de que van a poder sentir ese amor dentro de sus casas. Es muy mágico trabajar con Eva, y luego que llegó Cinthia Aparicio a hacer un triángulo divertido, ella fue mi primer amiga aquí en la Ciudad de México, entonces, me parece muy mágico coincidir con ellas dos porque nos encontramos los tres estudiando en Madrid, y ahora conectar con el mismo sueño con la misma pasión es pura bendición; agradecido de compartir con leyendas vivas del melodrama mexicano como César Évora, Erika Buenfil, Nuria Bages, Alejandro Ibarra, pues son actores que yo ya admiraba cuando veía telenovelas en mi casa, y ahora compartir con ellos y estar a la altura es mucha responsabilidad, encontrar su generosidad, me sentí muy agradecido por eso, es mi primer protagónico”.

La historia de “Sabor a ti” sigue los pasos de Ángela Herrera (interpretada por Eva Cedeño), una talentosa ingeniera agrícola que, tras la muerte de su abuela, decide mudarse al pintoresco pueblo de Montealegre. Ángela busca descubrir el misterio detrás de El Embrujo, un vino exclusivo producido por Vicente Sarmiento (César Évora), quien fue el gran amor del pasado de su abuela. En su búsqueda, Ángela se enfrentará a la ambición de la poderosa familia Sarmiento y a las feroces rivalidades comerciales de la región, mientras encuentra el amor en un entorno hostil.

César Évora, Eduardo Santamarina, Erika Buenfil y Nuria Bages aportan el respaldo actoral de la vieja escuela en roles clave.