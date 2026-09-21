Control o descontrol

Salvador Martínez G. Aunque Pese

La intención de Morena de nombrar a Coordinadores o Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (así se llaman) no es sólo anticiparse en las campañas electorales con la designación de quienes serán sus candidaturas a las 17 gubernaturas en juego el próximo año, sino también evitar rupturas hacia dentro del partido y presentar un frente unido en los comicios próximos, los más grandes de la historia.

El objetivo es claro, pero el resultado no ha sido igual; la idea de controlar a los grupos nacionales, regionales y estatales con intereses en imponer a sus candidaturas no se ha alcanzado, por lo que hasta ahora se ha podido ver en las designaciones. En Morena dicen que es resultado de las encuestas que hasta el momento nadie conoce en las 10 entidades que ya cuentan abanderado o abanderada con nombre y apellido.

En Zacatecas, Michoacán y Guerrero, las inquietudes internas son manifiestas entre los grupos políticos morenistas y, si bien algunos de los aspirantes perdedores han hecho declaraciones de disciplina y respaldo a la persona electa, la verdad dista mucho de la unidad y la cohesión de fuerzas.

Además, está la pública rebelión del Partido del Trabajo, que ya anunció no participar en las designaciones restantes de los coordinadores en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, como una acción más de presión para obtener ventajas electorales, que de ruptura real.

Lo cierto es que a menos de 9 meses del proceso electoral, en el seno de la alianza gobernante Morena-PT-PVEM, las cosas están muy revueltas; no obstante, los riesgos de perder el 6 de junio son mínimos, al menos en 12 de las entidades en disputa, pues la oposición no ata ni desata, llámese PAN, PRI o MC. De los nuevos, Somos y Paz, ni qué decir.

Susurros

Para seguir con el tema electoral, pero ahora en la Ciudad de México, atrajo mucho la atención el destape y la cargada desatada en favor de Citlalli Hernández Mora, como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, cargo que pareciera menor para la trayectoria de la hoy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lo que resalta el temor oficial de perder en esa alcaldía, actualmente gobernada por Alessandra Rojo de la Vega.

La intención es aglutinar todas las fuerzas morenistas en esa localidad para asegurar el triunfo, pero ahí sí se espera que toda la oposición apoye a Alessandra, que con su estridencia busca la reelección para de ahí catapultarse a la candidatura de la Jefatura de Gobierno o hasta la Presidencia de la República para el año 2030. Así de flaca está la caballada en los partidos opositores.

Si realmente todos los grupos morenistas con fuerza en la Cuauhtémoc (monrealistas, bejaranistas, padiernistas, sánchezbarrioistas, etc.) trabajaran realmente en apoyo a Citlali, no tendría rival, pero habrá que verlo.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz