Ascensos y descensos en futbol ayudarán a mejorar la competencia entre equipos: Higinio Martínez

Afirma que es necesario encontrar la fórmula para que se restablezca el sistema

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, coincidió en la necesidad de encontrar una fórmula que permita restablecer el sistema de ascensos y descensos en el futbol profesional mexicano, con el objetivo de fortalecer la competencia entre los equipos y el ánimo de los millones de personas que siguen el balompié nacional.

Higinio Martínez participó en el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, en el que legisladores, futbolistas, directores, técnicos y expertos se reunieron para compartir sus puntos de vista sobre este tema.

Destacó que senadores de todos los grupos parlamentarios también se han manifestado a favor de que regrese el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

“Tenemos que dar la posibilidad de que en México haya más jugadores que puedan tener la capacidad de llegar” a una liga profesional, sostuvo el Presidente de la Mesa Directiva, durante la inauguración de este encuentro convocado por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano.

Apoyó la propuesta de convocar a los dueños de los equipos del futbol mexicano, para que dialoguen con los senadores de la República y expongan sus opiniones sobre el tema del ascenso y el descenso en la Liga MX.

Lo anterior, defendió, no sólo en beneficio de los jugadores profesionales, también por el bien de millones de personas en México que siguen con “pasión, sueños, dolor y cariño” a sus equipos favoritos todas las temporadas de torneo.

El senador Martínez Miranda precisó que, además de ser un deporte, el futbol mexicano también es un negocio, por lo que consideró viable el planteamiento de crear un “fondo de compensación”, para que los equipos que pasen a la segunda división cuenten con un respaldo económico durante uno o dos años.