A 25 años, la Licenciatura en Fisioterapia amplía su alcance académico y social

Toluca, Méx.– A 25 años de su creación, la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se ha consolidado como un programa vinculado con las necesidades de salud y bienestar de la población. Durante la ceremonia conmemorativa por su aniversario, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado anunció que propondrá ante el H. Consejo Universitario la formalización del Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional (CACIFTO) como dependencia académica de la institución.

En el Auditorio “Dr. Gustavo Baz Prada” de la Facultad de Medicina, donde se dio cita el representante de la secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, el director general del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, José Jaime Montenegro Valdepeñas, la rectora destacó que la fisioterapia articula formación profesional, conocimiento, prevención, recuperación funcional y atención a la salud, ámbitos que contribuyen a una universidad al servicio de sus comunidades.

Zarza Delgado explicó que la formalización del CACIFTO permitiría fortalecer las actividades académicas, de investigación y de atención a la sociedad mexiquense, además de reconocer la trayectoria y calidad educativa de un programa que ha respondido a las necesidades contemporáneas en materia de salud y funcionalidad.

Como parte de la ceremonia, la rectora entregó reconocimientos a integrantes del personal docente por su trayectoria y aportaciones a la formación de profesionales del movimiento humano. Asimismo, junto con autoridades estatales y universitarias, develó una placa conmemorativa por los 25 años de este programa académico.

La rectora resaltó que la fisioterapia también permite visibilizar la importancia de los cuidados para el bienestar social y el desarrollo humano, al contribuir a la prevención de la discapacidad, la recuperación de la funcionalidad y el acompañamiento de las personas a lo largo de las distintas etapas de la vida.

En este contexto, destacó que la UAEMéx mantiene una oferta de formación especializada en el área de la salud y anunció la convocatoria para realizar el examen final de conocimientos como vía para obtener el Diploma de Especialista Médico en alguna de las 18 especialidades que se ofrecen en la Facultad de Medicina.