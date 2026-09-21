“Bolsa de agua fría en la cabeza”, sugiere Mier a perdedores de la interna de Morena

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ante la creciente ola de inconformidades, rompimientos y reclamos de aspirantes a candidaturas a gubernaturas en el proceso interno de selección de coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, el poblano Ignacio Mier, líder de los senadores de Morena, les sugirió recuperar la cabeza fría.

Entrevistado sobre las protestas y negativas de grupos y precandidatos a reconocer a los nominados por Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, titular de la Comisión Electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró que las fuertes inconformidades en varios de los estados en pugna forman parte natural de la expresión de precandidatos que resultaron sin apoyo ciudadano

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió reconocer que esta ebullición que vive hoy Morena en su proceso de selección interna, es resultado de ser un partido vivo.

“Morena es un partido que gobierna prácticamente todo el país, en el que se genera una ebullición política que sube la temperatura cuando se están acercando ya los tiempos electorales.

“Y yo creo que conviene ponernos una bolsa de agua fría en la cabeza porque , como dicen en Los Mochis, Sinaloa, en tiempos político-electorales no hay caldo que no se enfríe”.

De los amagos de ruptura del PT con Morena, el coordinador de los senadores de Morena dijo que estas amenazas forman parte de la disputa política.

“La política es pasión, emoción, energía social sustentada en la decisión del pueblo, para lanzar candidatos a través del método de las encuestas.

“Y las dirigencias, sus representantes, los aspirantes participan a veces con un fervor desmedido, pero que forma parte de la política”.

Interrogado sobre si los reclamos y amenazas de la dirigencia del PT, son consecuencia de no tomar en cuenta a sus precandidatos y que de darse la ruptura de la alianza oficialista, el senador Mier desechó que estas inconformidades vayan a una ruptura.

“Hay expresiones que no le he escuchado al profesor Alberto Anaya, con quien yo tuve la oportunidad de platicar con él y él es un hombre muy sensato, es un gallo que sabe muchas de estas cosas”, indicó.

Se le recordó que la oposición dice que el enemigo de Morena es Morena y que sus tribus y corrientes se va a despedazar en este proceso interno.

Mier responde:

“Eso quisieran… pero no se les va a hacer”.

Higinio Martínez advierte que falta lo más importante

En este contexto, Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco y presidente del Senado, afirma que la ebullición que vive hoy Morena y la alianza con PT y Verde es natural porque “en Morena hay de todo, en la coalición hay de todo… en la coalición somos partidos distintos que hemos integrado una alianza… al Verde, PT y Morena, nos unen muchas cosas y hemos sacado muchas cosas adelante desde el 18”.

Al ser de origen distinto, son mayores sus diferencias, afirma.

Eso lo ha llevado a aprender “a convivir con nuestras diferencias y eso lo hemos venido haciendo”.

Por lo demás, las inconformidades y reclamos, discrepancias que se han expresado en el proceso de selección de coordinadores de Defensa de la Transformación, dice, son naturales.

Y surgen de los sentimientos que golpean a los perdedores.

“Yo lo he vivido… pretendí ser candidato a gobernador en el 2023, y no lo fui y casi inmediatamente di mi apoyo a la maestra Delfina Gómez y el reconocimiento al resultado interno.

“¿Estaba yo feliz? ¡Claro que no!. Me duró dos días el sentimiento, y seguí.

“Yo espero que el sentimiento de los que hoy no fueron designados, en el caso de Morena, pues va a ser el mismo…

“Hay que apoyar, si estamos en ese compromiso y, segunda, pues hay que dejar que pasen unos días, porque también se siente cuando uno lucha y cree que tiene los méritos suficientes para poder aspirar a ese cargo, dejar que pase el tiempo y las cosas, estoy seguro, se van a arreglar en lo general.

“Duele, ¡eh!, sí se resiente… se queda uno con la espina, se queda con el dolor y tienes que trascender, tienes que sacar, no puedes quedarte con resentimientos, con odio, tienes que vivir, y así fue.

“Entonces, esos gritos, yo no me espantaría, es gente que se siente en ese momento lastimada y lo expresan y lo seguirán expresando.

“Pero al final, pasando unos días, pasando esto, yo espero que las cosas se encaucen. Morena -lo digo ahora como morenista-, Morena, junto con su coalición, donde vayamos, está obligado a ganar las elecciones, no sólo de gubernaturas, sino los 300 distritos, los distritos locales y las presidencias municipales. Así es que tenemos una gran tarea.

“Y, si ahorita en 17 estados hay cierto descontento, imagínense, entonces el trabajo todavía es muy grande por todos los cargos que todavía faltan por definirse, entonces sí requiere mucha altura de miras de la dirigencia nacional de los partidos y de quienes estamos en esto.

“Falta la mayoría de los cargos: diputados federales, alcaldías -muy importantes en el país-, diputados locales… así es que preparémonos en Morena y en los grupos para que sigamos escuchando esos gritos y otras cosas, pero que no, espero que no influyan para nada en la lucha, en el objetivo que tiene la coalición que tenemos establecida nosotros, concluyó.

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