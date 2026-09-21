¿Se atreverá el PT?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Las recientes designaciones de los defensores de la democracia y la soberanía por parte de la 4T, no satisfizo a la directiva del PT, la que mostró molestia.

De acuerdo con las versiones de la dirigencia del Partido del Trabajo, esperaban que los tomaran en cuenta para una o dos candidaturas en gobiernos estatales de la alianza que firmaron los petistas con el Verde y con Morena.

No sucedió así, aunque varios petistas se anotaron para contender con los morenistas, pero no resultaron agraciados con la nominación.

De los tres partidos que forman la alianza firmada para ir juntos en 16 de lo 17 estados que elegirán gobernadores en 2027, el PT fue el único relegado, hasta ahora.

La pesadumbre de los petistas se transformó en indignación, por lo que amenazan con romper la alianza firmada, en el caso de los gobiernos estatales, y presentar sus propios candidatos en varios estados del país.

Para los petistas, Zacatecas era el estado natural, pues su candidata la senadora Geovanna Bañuelos está bien ranqueada.

Ahora, en sus deducciones, los petistas consideran que Bañuelos puede ser un prospecto agradable para los electores de Zacatecas, para contender con la morenista Verónica Díaz Robles y los candidatos que surjan del PAN, PRI y MC.

Otra entidad es donde el PT tiene candidata rentable es Baja California, donde Montserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana, cuenta con una buena presencia y podría dar la batalla a la morenista Julieta Ramírez.

En San Luis Potosí, entidad en la que el Verde va solo con la senadora Ruth González Silva y Morena carece de un aspirante bien posicionado, el PT tiene en Gerardo Sánchez Sumuaya, un empresario con un nebuloso expediente, a un candidato rentable.

Nuevo León es otra de las entidades en las que el PT analiza su posibilidad de competir solo o aliado de otro partido, ajeno al gobierno, los petistas tienen en Jesús Elizondo un buen representante que le garantiza una buena cantidad de votos.

Sin embargo, ninguno de los prospectos del PT garantiza la posibilidad de triunfo, pero su participación alejada de Morena podría truncar el eventual triunfo de los candidatos del partido mayoritario a nivel nacional.

Lo curioso de esto es que Morena no reacciona a las advertencias del PT y analiza solamente si cede la alcaldía de la capital en Zacatecas para la senadora Bañuelos.

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Finalmente se aprobó la prohibición del celular en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, incluido el recreo, a partir del 3 de noviembre… Cuautla, Morelos, se convirtió en la población más peligrosa del país, seguida de Cuernavaca, capital del mismo estado, y Tecate en Baja California.

ramonzurita44@hotmail.com

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