Rescatan en BJ a 100 animales maltratados; refugio está al límite

Urgen adopciones responsables

Perros y gatos, víctimas de abandono, agresiones y negligencia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – El Instituto Municipal para la Protección y Bienestar Animal de Cancún opera al borde de su capacidad instalada. Con 96 perros y gatos bajo custodia directa, el ingreso continuo de ejemplares víctimas de abandono, agresiones y negligencia supera por mucho la velocidad con la que las familias locales deciden adoptar, advirtió la directora de la dependencia, Yuli Lázaro.

La funcionaria enfatizó que el centro mantiene una estricta política de no eutanasia para animales clínicamente sanos, por lo que los ejemplares permanecen bajo resguardo el tiempo que sea necesario hasta hallar un hogar definitivo. Esta medida, sin embargo, agudiza la saturación de jaulas y corrales, obligando a tender puentes con rescatistas independientes, colectivos civiles y voluntarios dispuestos a fungir como hogares temporales.

Desafíos para la adopción y llamado cívico

Trabas en el mercado de renta: Lázaro señaló que uno de los mayores frenos para concretar adopciones radica en las restricciones de los arrendadores en Cancún, pues gran parte de los interesados habita en casas o departamentos alquilados donde los caseros prohíben estrictamente el ingreso de mascotas.

Filtros contra el reabandono: La dependencia exhortó a la ciudadanía a evaluar con seriedad la disponibilidad de tiempo, espacio y solvencia económica antes de solicitar una custodia, evitando que impulsos temporales deriven meses después en un nuevo ciclo de maltrato o retorno a las calles.

Promueven la cultura de la legalidad y la paz entre adolescentes

Como parte de la Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia “Todos por la Paz”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez llevó a cabo la Feria para la Construcción de la Legalidad y la Paz en la Juventud al domo de la Escuela Secundaria Técnica No. 16 “Ocho de Octubre”.

La directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, señaló que esta actividad tuvo como propósito acercar a la comunidad estudiantil información sobre los programas y servicios que ofrecen diversas instituciones en materia de prevención.

Por su parte, la coordinadora de Cultura de la Legalidad, Nur Contreras, informó que durante la jornada se impartieron el taller de danzaterapia “Moverme”, a cargo de la psicóloga Dayana Madrid, de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la plática “La Adolescencia y la Mochila de la Vida”, a cargo de la magistrada Aída Isis González Gómez, titular del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

Como parte de la jornada, se instalaron stands informativos y recreativos de distintas dependencias e instituciones, con actividades enfocadas en la prevención, la salud mental, la seguridad, los derechos de adolescentes y la construcción de una cultura de paz.

También participó el Centro de Integración Juvenil, con la actividad de vasitos “¿Cómo se siente el alcoholismo?”, mientras que Seguridad Ciudadana Estatal abordará temas relacionados con trata de personas, seguridad personal y familia con valores.

La Sesa participó con un simulador de alcohol, mientras que la Sedena y la Semar contarán con stands informativos y exhibición de equipo de buceo y táctico. Por su parte, Sipinna desarrolló la actividad “Conoce tus derechos”, mediante una dinámica de telaraña, y la Guardia Nacional ofreció información y una exhibición de equipo.