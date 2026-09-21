Realizan en la Bahía de Chetumal otro monitoreo en Arrecife Mesoamericano

Participan Ibanqroo y pescadores de Xcalak

El Santuario del Manatí, sitio relevante para el reclutamiento de peces

Xcalak.– El Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), en coordinación con el Colegio del Frontera Sur Unidad Chetumal (Ecosur) y guías-pescadores de “Flyfishing” de la localidad de Xcalak, participaron en el 16º Ejercicio de Conectividad en el Arrecife Mesoamericano (ECOME-16) en la zona del Canal de Zaragoza dentro de la Bahía de Chetumal, informó el director general del Ibanqroo.

Con estas acciones el gobierno progresista y humanista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se implementan políticas respetuosas del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales que favorecen la sostenibilidad, sustentabilidad y mejoran las condiciones de vida de la población, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

De acuerdo con la investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Lourdes Vasquez Yeomans, el Monitoreo Ecome-16 es un esfuerzo regional desarrollado en el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), donde 16 Áreas Marinas Protegidas de México, Belice, Guatemala y Honduras, trabajan de manera simultánea con el objetivo de lograr obtener un mayor conocimiento, sobre la conectividad de peces arrecifales en sus etapas tempranas de vida.

En este sentido, el director de Áreas Naturales Protegidas, Mejora Regulatoria y de Archivos, Miguel Mateo Sabido Itzá, destacó que, durante este ejercicio, en el Santuario del Manatí Bahía de Chetumal se registró la presencia de larvas de diversas especies de peces, entre las que destacan los pargos y jureles, de importancia para la pesca artesanal y deportiva de la región.

Asimismo, señaló que, por tercer año consecutivo, se registró el ingreso de larva de sábalo (Megalops atlanticus), especie de gran relevancia para la pesca deportiva de captura y liberación, particularmente en la modalidad de pesca con mosca o flyfishing.

Finalmente, el jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas, Mejora Regulatoria y de Archivos, Francisco Rubén Castañeda Rivero, destacó la importancia de la participación de la comunidad de Xcalak, particularmente de pescadores y guías de flyfishing, cuya experiencia y conocimiento del entorno contribuyen de manera significativa al desarrollo de las actividades de monitoreos permitiendo generar información valiosa para comprender los procesos ecológicos de la región y fortalecer las estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales.