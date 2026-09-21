Adiós a los apagones en Cozumel renovará la CFE cable submarino

Inversión de 3,600 mdp

Las obras inician en octubre y demandará un año y medio de labores continuas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Tras cuatro décadas dependiendo de una red eléctrica marina desgastada y propensa a fallas constantes, Cozumel renovará por completo su conexión energética con tierra firme. La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer que el fallo de la licitación federal se emitió formalmente el pasado 15 de septiembre, autorizando una inversión de casi 3 mil 600 millones de pesos para la colocación de un nuevo enlace submarino.

La mandataria estatal explicó que los trabajos en el mar comenzarán formalmente el próximo 5 de octubre, marcando el cierre de un largo proceso de cabildeo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, y la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor.

Detalles técnicos y cronograma de la obra:

Alcance del tendido: La maniobra contempla el despliegue de unos 20 kilómetros de cableado submarino de última generación para jubilar la antigua línea eléctrica instalada hace 40 años, responsable estructural de los apagones y sobrecargas que frenan el desarrollo insular.

Ajustes de diseño: La mandataria puntualizó que el concurso no se había podido destrabar con anterioridad debido a que expertos técnicos demandaron ajustes de ingeniería para que la infraestructura soporte con holgura el crecimiento poblacional y turístico proyectado a futuro.

Plazo de ejecución: Las labores de tendido e interconexión marina demandarán un año y medio de obras continuas, por lo que se calcula que la nueva red quede totalmente operativa hacia 2028.

Red de auxilio cobija a menores deportados

El Aeropuerto Internacional de Tulum «Felipe Carrillo Puerto» se ha consolidado como un punto receptor de vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, detonando un operativo interinstitucional de protección humanitaria. En lo que va de 2026, al menos 28 niñas, niños y adolescentes han recibido acompañamiento legal y resguardo provisional a través de la Casa del Migrante, en coordinación con las autoridades de protección infantil.

Carlos Arturo Álvarez Escalera, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Benito Juárez, explicó que el albergue cuenta con una capacidad para 50 menores de edad —ya sea que arriben no acompañados o integrados en núcleos familiares completos—, operando bajo un esquema voluntario de estancia temporal.

Dinámica de atención, orígenes y albergues en el estado

Protocolo para repatriados en Tulum: Las familias o jóvenes deportados ingresan al recinto mientras reúnen fondos para continuar su trayecto hacia sus estados de origen o gestionan trámites de retorno asistido ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Aunque el flujo general se mantiene en niveles medios, los casos atendidos corresponden principalmente a mexicanos de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y entidades del norte del país, además de adolescentes originarios de Brasil, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Procesos expeditos de reunificación: Cuando se trata de infantes canalizados tras la deportación, el trámite suele ser ágil debido a que los parientes directos suelen establecer contacto inmediato para reclamar su custodia y acreditación de parentesco.

Situación crítica en la Casa Hogar de Chetumal: Paralelamente al fenómeno migratorio, Álvarez Escalera reportó que este centro estatal alberga actualmente a unos 125 menores de edad bajo tutela jurídica por casos de violencia intrafamiliar, embarazo precoz o abandono. El censo incluye a 20 recién nacidos en cuneros y un 60% de población adolescente, predominantemente femenina.

En estos últimos casos canalizados por resolución ministerial, la ley establece un plazo judicial de 60 días —sujeto a prórroga— para rastrear redes familiares de apoyo; de agotarse la búsqueda sin localizar a parientes idóneos, los menores quedan formalmente bajo custodia institucional con miras a iniciar trámites de adopción.