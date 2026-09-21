Abaten males gastrointestinales con brigadas en escuelas y hoteles

Campaña de salud preventiva

Se han realizado hasta 15 capacitaciones semanales en Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un promedio de hasta 15 capacitaciones semanales, la Dirección de Salud de Benito Juárez mantiene una ofensiva preventiva en las aulas y centros de trabajo del municipio para frenar padecimientos recurrentes como las enfermedades diarreicas agudas, principal causa de consulta médica entre la población infantil de nivel preescolar.

El titular del área, Héctor González Rodríguez, explicó que la estrategia no se limita a visitas escolares, sino que extiende su cobertura al sector productivo, incluyendo el corredor hotelero y dependencias públicas, donde brigadistas imparten alrededor de tres sesiones diarias.

Ejes prioritarios del programa preventivo

Intervención basada en datos: Las pláticas se diseñan a partir de los registros locales de morbilidad y mortalidad, canalizando esfuerzos directos a los focos de mayor contagio e incidencia comunitaria.

Higiene y manejo alimentario: El contenido medular refuerza técnicas correctas de lavado de manos, protocolos de saneamiento básico y manipulación adecuada de alimentos, además de pautas prácticas sobre nutrición y salud bucal.

Cobertura multientorno: El alcance abarca desde primarias, preparatorias y campus universitarios hasta complejos hoteleros y oficinas de gobierno, adaptando los mensajes al perfil de cada audiencia.

Como refuerzo a estas jornadas de concientización, González Rodríguez conminó a los habitantes a mantener completos sus esquemas de vacunación y aprovechar los servicios preventivos que ofrecen los centros de salud municipales, entre ellos el dispensario médico ubicado en la delegación de Alfredo V. Bonfil.

Disminuye 30% la basura de bañistas en playas

Las playas públicas de Cancún cerraron la temporada de verano con un balance mixto de limpieza costera. Mientras la basura generada por visitantes cayó casi un tercio frente al año anterior, la acumulación de sargazo alcanzó un registro histórico superior a las 30 mil toneladas en lo que va de 2026, si bien la llegada del alga ya comenzó a ceder de cara al otoño.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Públicos municipal, la recolección de desechos sólidos urbanos se redujo a 48.7 toneladas en este periodo vacacional —frente a las 60 a 70 toneladas registradas en 2025—. Su titular, Arturo Javier Quintero Díaz, atribuyó esta baja no solo a un menor volumen de turistas, sino a los filtros de Zofemat que vetan el paso con plásticos de un solo uso, colillas y botellas de vidrio en los accesos públicos.

Aunque el acumulado anual de sargazo ya roza las 30 mil 100 toneladas —con mayor impacto en Delfines, Coral, Chac Mool y Marlín—, el fenómeno entró en fase de declive estacional. Tras las 6 mil 684 toneladas recolectadas en agosto, la primera mitad de septiembre sumó apenas mil 700, marcando el cierre previsto de la temporada de recale en el norte estatal.

Las labores de contención costera se mantienen operativas con una cuadrilla permanente de 320 trabajadores manuales y el apoyo de siete barredoras mecanizadas sobre la línea de arena.

Debido a los cambios en vientos y corrientes marinas, las cuadrillas se redistribuyen a partir de tres recorridos diarios de inspección (05:30, 12:00 y hacia las 18:00 horas), lo que permite dirigir la maquinaria y el personal a los tramos con mayor volumen de arribazón.