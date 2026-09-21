Inicia Ruta UT y credencialización Mobi para la comunidad estudiantil

T ransporte público seguro, accesible y con tarifa social

Módulo de credencialización en Chetumal atenderá a universitarios

Chetumal.– Con el propósito de acercar a las y los jóvenes universitarios un servicio de transporte público seguro, accesible y con tarifa social, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) realizó una charla informativa con 230 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal (UT Chetumal), donde se dieron a conocer el funcionamiento del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (Mobi), sus métodos de pago y los beneficios de la Tarifa Social.

Durante el encuentro se anunció que este lunes 21 de septiembre iniciará operaciones la Ruta UT, diseñada para brindar servicio de transporte a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal con acceso a la Tarifa Social de Mobi, fortaleciendo así las alternativas de traslado de la comunidad universitaria y contribuyendo a reducir los gastos de movilidad de las familias.

Al tratarse de un servicio especial, las unidades realizarán el traslado únicamente entre los puntos definidos, sin efectuar ascensos, descensos ni paradas intermedias fuera de los sitios programados. Por la mañana, las salidas serán desde Parque Caimanes hacia la UT Chetumal a las 6:40 y 7:30 horas, mientras que por la tarde habrá retornos de la UT hacia Parque Caimanes entre las 14:00 y 15:30 horas.

Para quienes concluyen actividades en el turno vespertino-nocturno, a las 22:00 horas se habilitarán dos recorridos de regreso, distribuidos en Sector 1 y Sector 2 de la ciudad, con trayectos por las principales avenidas de cada zona para acercar a las y los estudiantes a sus lugares de destino.

Esta ruta provisional representa el primer paso hacia la conformación de la futura Ruta Universidades, ya que permitirá atender de manera inmediata las necesidades de traslado de las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal y, al mismo tiempo, generar información sobre demanda, horarios y recorridos que contribuya al diseño de un servicio universitario más amplio y permanente.

Como parte de los anuncios realizados durante la plática con estudiantes de las carreras de gastronomía, mercadotecnia, mecatrónica, tecnologías de la información y comunicación, también se informó que a partir del 21 de septiembre se instalará un módulo temporal credencialización MOBI dentro de la Universidad Tecnológica de Chetumal, el cual brindará atención de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, durante un periodo inicial de dos semanas.

INE y comprobante de estudios

Este módulo permitirá a las y los estudiantes realizar de manera rápida, sencilla y cercana el trámite de su Tarjeta MOBI de Tarifa Social, necesaria para acceder al beneficio correspondiente.

Para realizar el trámite, las y los estudiantes deberán presentar copia de INE vigente, copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y copia de constancia de estudios vigente.

Asimismo, se explicó las diferentes alternativas de pago disponibles en el sistema MOBI, así como el funcionamiento de la Tarjeta MOBI y la importancia de contar con saldo suficiente antes de abordar las unidades. Actualmente, el sistema contempla el uso de tarjetas físicas de Tarifa Social, la aplicación MOBI mediante e-ticket y otras opciones de pago electrónico.

El acercamiento con la comunidad universitaria forma parte del Convenio General de Colaboración firmado entre el IMOVEQROO y la UT, el pasado 30 de julio, con el objetivo de fortalecer la conectividad de la comunidad estudiantil y facilitar el acceso de las y los universitarios a un transporte público seguro, eficiente y accesible.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo una movilidad con sentido social, acercando alternativas de transporte seguras, modernas, accesibles y económicas a las nuevas generaciones y contribuyendo a que trasladarse para estudiar sea también una oportunidad de bienestar para las familias quintanarroenses.

La Ruta UT, diseñada para brindar servicio de transporte a estudiantes de la Tecnológica de Chetumal con acceso a la Tarifa Social de Mobi, fortalece alternativas de traslado y contribuye a reducir gastos de movilidad de familias.