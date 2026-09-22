¡Adrián Uribe… 35 años de éxito!Espectáculos martes 22, Sep 2026
- En el Auditorio Nacional el próximo 11 de febrero de 2027
- “50 Y PICO” es mucho más que un show de comedia
Después de conquistar los escenarios más importantes en más de 20 ciudades de Estados Unidos con su show “50 Y PICO”, Adrián Uribe llega por primera vez con este espectáculo al Auditorio Nacional, el próximo 11 de febrero de 2027, para celebrar junto a su público una trayectoria de 35 años haciendo reír a varias generaciones.
“50 Y PICO” es mucho más que un show de comedia: es una celebración con los personajes que han acompañado a Adrián Uribe a lo largo de trayectoria.
Poncho Aurelio, policía corrupto en recuperación; Carmelo, “de todos los meseros, el primero”; Serapio Treviño de la Garza, un macho políticamente incorrecto y El Vítor, su personaje más icónico que ya es parte de la cultura popular en México.
Después de tres décadas y media, la celebración tenía que ser en grande.
El próximo 11 de febrero de 2027, el Auditorio Nacional será el punto de encuentro de una noche memorable para Adrián y para todos aquellos que han crecido riendo con sus personajes.
No te quedes fuera de esta celebración. Asegura tus boletos durante la Preventa Banamex el 23 de septiembre o bien, en la venta general el 24 de septiembre a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.