¡Adrián Uribe… 35 años de éxito!

En el Auditorio Nacional el próximo 11 de febrero de 2027

“50 Y PICO” es mucho más que un show de comedia

Después de conquistar los escenarios más importantes en más de 20 ciudades de Estados Unidos con su show “50 Y PICO”, Adrián Uribe llega por primera vez con este espectáculo al Auditorio Nacional, el próximo 11 de febrero de 2027, para celebrar junto a su público una trayectoria de 35 años haciendo reír a varias generaciones.

“50 Y PICO” es mucho más que un show de comedia: es una celebración con los personajes que han acompañado a Adrián Uribe a lo largo de trayectoria.

Poncho Aurelio, policía corrupto en recuperación; Carmelo, “de todos los meseros, el primero”; Serapio Treviño de la Garza, un macho políticamente incorrecto y El Vítor, su personaje más icónico que ya es parte de la cultura popular en México.

Después de tres décadas y media, la celebración tenía que ser en grande.

El próximo 11 de febrero de 2027, el Auditorio Nacional será el punto de encuentro de una noche memorable para Adrián y para todos aquellos que han crecido riendo con sus personajes.

No te quedes fuera de esta celebración. Asegura tus boletos durante la Preventa Banamex el 23 de septiembre o bien, en la venta general el 24 de septiembre a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.