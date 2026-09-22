El sector inmobiliario mexicano enfrenta una transformación que está elevando la exigencia sobre quienes participan en la compra, venta, comercialización y gestión de bienes raíces. Por ello, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) decidió llevar su estrategia de capacitación y certificación al terreno universitario.

A 70 años de su fundación, la organización consolida una ruta académica a través del Centro Universitario AMPI, con programas que abarcan desde el nivel de Técnico Superior Universitario hasta estudios de maestría.

La oferta está integrada por el Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria, la Licenciatura en Comercialización de Bienes Raíces, la Maestría en Negocios Inmobiliarios y la Maestría en Comercialización de Inmuebles Comerciales e Industriales, todos con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La apuesta ocurre en un momento en que la actividad inmobiliaria enfrenta mayores exigencias regulatorias y profesionales. 23 de las 32 entidades federativas cuentan actualmente con legislación relacionada con la actividad inmobiliaria, mientras nueve aún están pendientes de contar con un marco específico.

A ello se suma el incremento en el valor de los activos. Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal indican que el precio promedio de la vivienda en México llegó a 1.86 millones de pesos durante 2025, con un crecimiento anual de 8.7 por ciento.

En este escenario, la preparación de los profesionales adquiere mayor relevancia debido al impacto patrimonial de las operaciones inmobiliarias.

“La profesionalización inmobiliaria ya no puede limitarse a la capacitación. El mercado está cambiando y necesitamos profesionales capaces de entender la operación, la regulación, las finanzas, la tecnología y, sobre todo, la responsabilidad que implica intervenir en decisiones patrimoniales”, afirmó Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI.

La nueva estructura académica busca convertir la experiencia acumulada por AMPI en una trayectoria educativa que acompañe distintas etapas de la carrera profesional.

La maestría en Negocios Inmobiliarios está dirigida a quienes buscan desarrollar capacidades para dirigir y gestionar empresas del sector, con contenidos relacionados con finanzas, aspectos jurídicos, modelos de negocio, estrategia, tecnología y sostenibilidad.

Por su parte, la maestría en Comercialización de Inmuebles Comerciales e Industriales se enfoca en un segmento que demanda conocimientos especializados para analizar oficinas, centros comerciales, naves industriales y otros activos.

El cambio de perfil también está impulsado por la tecnología. La inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales están modificando la manera en que se identifican oportunidades, se analizan mercados y se toman decisiones.

Para AMPI, el profesional inmobiliario deberá superar el perfil tradicional de intermediario y desarrollar capacidades para interpretar información, evaluar riesgos, comprender mercados y generar valor.

Durante 2025, la AMPI realizó 3,051 acciones de capacitación, con 45,479 participantes, además de 2,796 certificaciones federales y 66 certificaciones internacionales.

Con el Centro Universitario AMPI, la asociación pretende convertir ese esfuerzo acumulado durante siete décadas en una ruta académica permanente, en momentos en que la regulación, la tecnología y el valor de los activos están elevando las exigencias para quienes intervienen en el mercado inmobiliario mexicano.

Para Rivas Padilla, el desafío está ligado directamente a la confianza: “El principal reto del sector inmobiliario en México es reconstruir la confianza a partir de acciones concretas, institucionales y sostenidas en el tiempo”.

A 70 años de su creación, AMPI busca que esa confianza tenga como uno de sus pilares la formación profesional y especializada de quienes participan en una industria cada vez más compleja.

Del 17 al 19 de noviembre próximo, en el WTC Ciudad de México, AMPI llevará a cabo su 55 Congreso Internacional Inmobiliario y celebrará su 70 aniversario. Será uno de los principales encuentros de profesionalización y actualización inmobiliaria de México y América Latina. El Congreso reunirá siete décadas de experiencia institucional con una conversación sobre los grandes desafíos que definirán el futuro de la actividad.