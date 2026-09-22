Necesario acceder a la justicia sin candados, señala el magistrado Benjamín Rubio Chávez

Ingreso oficial a la Somegem

Toluca, Méx.- Las puertas de la justicia deben de ser tan ligeras como las hojas de los árboles para que dé un solo soplido puedan abrirse. El sueño de todo pueblo es acceder a la justicia que no tenga candados y no selectiva, en donde entremos todos sin previos requisitos.

Así lo expresó el Dr. Magistrado Benjamín Rubio Chávez, actual director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), al ingresar oficialmente como socio numerario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México.

Ante el presidente ejecutivo de la Somegem, Germán García Salgado; de David Parra Sánchez, presidente del Consejo Consultivo; de Ernesto Rodríguez González, presidente de la Comisión de Honor y Justicia, y de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, entre otras personalidades, se destacó la importancia de otorgar una justicia real y expedita.

Ahí se habló de impulsar el traslado de defensores públicos a las comunidades indígenas para derribar las barreras geográficas y de idioma, asegurando representación legal respetuosa de su identidad y cultura.

Al término de la sesión denominada «Realidades y Desafíos de lis Derechos Humanos en México», David Parra, luego de felicitar al magistrado Benjamín Rubio Chávez, puntualizó que » es aplaudible el priorizar la justicia directa a las comunidades mediante mecanismos que rompen barreras burocráticas para garantizar el acceso a los derechos de los pueblos indígenas», concluyó.