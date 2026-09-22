Morena hunde a Nezahualcóyotl; se duplica nómina municipal: PRI

Denuncia crisis de servicios

Toluca, Méx.- El PRI Estado de México denunció la crisis de servicios, infraestructura, inseguridad y opacidad con que tiene hundido Morena al municipio de Nezahualcóyotl y su alcalde, Adolfo Cerqueda.

Además de abandonar a las familias, la dirigencia estatal del PRI alertó sobre el probable daño a la Hacienda Pública detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 215.6 millones de pesos, cifra equivalente al 74% de los recursos federales de la muestra auditada, principalmente falta de documentación y posibles pagos de obras no autorizadas.

Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del CDE del PRI, denunció en conferencia que además el “gobierno de la austeridad” de Nezahualcóyotl aumentó mil millones de pesos al pago de la nómina municipal, al pasar de 1,029 millones de pesos, en el año 2020, a $2 mil 020 millones de pesos para 2026.

“¿En dónde está la austeridad que tanto le prometieron a la gente? Las cifras son contundentes. Desde que Morena llegó a gobernar Nezahualcóyotl, hace apenas dos trienios, el gasto en sueldos para todo el personal aumentó 98 por ciento. ¡Prácticamente se duplicó! En Neza la prioridad no es la obra, no son los servicios”, reprochó la dirigente priista.

A esto se suma la opacidad morenista de Neza, pues en sus dos trienios el gobierno de Cerqueda no ha hecho públicos, como obliga la ley, los contratos de obra y servicios en portales oficiales.

No obstante, ante el Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) se exhibió que en 2024, entre los 762 millones de pesos pagados en licitaciones aparecen empresas que han sido cuestionadas en investigaciones periodísticas.