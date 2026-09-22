Gobierno de Raciel Pérez Cruz recupera más espacios públicos

Nueva imagen urbana de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Como parte del programa permanente de rescate urbano, el gobierno de Tlalnepantla continúa la transformación en áreas en abandono para contar con sitios totalmente seguros y con una nueva imagen urbana para el bienestar e integración de la comunidad.

En esta ocasión, el alcalde Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación en el espacio ubicado a un costado del mercado en la comunidad de San Bartolo Tenayuca, donde reafirmó el compromiso de su administración de recuperar la tranquilidad y el tejido social en cada rincón de la demarcación.

Durante el evento de entrega, Pérez Cruz destacó: “Con la intervención de estos espacios no solo mejoramos la imagen urbana de nuestras comunidades, sino que construimos entornos totalmente seguros para nuestras niñas, niños y familias. Un espacio público iluminado, limpio y en óptimas condiciones es un lugar ganado a la delincuencia y devuelto al tejido social; por ello, mantenemos este programa de manera constante en todo Tlalnepantla”.

Los trabajos realizados incluyeron labores de limpieza y desmalezado, el suministro y colocación de 22 metros de malla ciclónica nueva, así como la reparación de otros 23 metros.

Para el esparcimiento infantil, se efectuaron trabajos de lijado, limpieza, reparación y pintura en juegos metálicos, además del suministro y colocación de cadenas para columpios.