Mejora Plan Oriente la movilidad en Edomex con 18 puentes vehiculares

Gobierno de Delfina Gómez da seguimiento a obras

Durante 2026 se contemplan 10 con una inversión de 995 mdp y siete que están previstos para 2027 y el paso superior Peñón–Texcoco a cargo del gobierno estatal.

Toluca, Estado de México.– Como parte de las acciones del Plan Integral de la Zona Oriente para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado de millones de mexiquenses, avanza la construcción de 18 puentes vehiculares, obras a las que da seguimiento el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en coordinación con el Gobierno de México.

Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que durante 2026 se contemplan 10 puentes vehiculares en territorio mexiquense, con una inversión de 995 millones de pesos y una longitud conjunta de 5.7 kilómetros; mientras que para 2027 están previstos otros siete, con seis kilómetros de infraestructura. Además, se incorpora el Paso Superior Peñón-Texcoco, cuyos trabajos iniciaron en el presente año.

Entre las obras de 2026 se encuentran los de Xaltipac, San Lorenzo, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica, en Chimalhuacán; avenida 5 de Mayo, en Ecatepec; el Distribuidor Vial Tlapacoya–López Mateos, que beneficiará la movilidad entre Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco; El Salado, en La Paz; Aquiles Serdán–Río de los Remedios, en Tlalnepantla; así como el Puente Vehicular Del Mazo y avenida Las Torres–Eje 10, en Valle de Chalco.

Adicionalmente, avanzan los dos Puentes Alameda Oriente, que representan una inversión de 2 mil millones de pesos y una longitud total de 1.2 kilómetros. Estas estructuras forman parte del Periférico Oriente y mejorarán la conexión con las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco.

El titular de la SICT informó que actualmente el primero de ellos está en construcción y concluirá en noviembre de 2026; posteriormente se realizará la demolición y reconstrucción de la estructura que permanece en operación, cuya terminación está programada para octubre de 2027.

Estas obras forman parte de las acciones que los gobiernos de México y del Estado de México realizan de manera coordinada en la Zona Oriente de la entidad, región integrada por 10 municipios, para mejorar la infraestructura vial, la conectividad y las condiciones de traslado de sus habitantes.