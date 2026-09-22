Supervisa DGA rehabilitación del Zoológico Parque del Pueblo en Neza

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Como parte de las acciones de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó la rehabilitación del Zoológico Parque del Pueblo, en Nezahualcóyotl, proyecto que cuenta con una inversión de 160 millones de pesos y beneficiará a 400 mil habitantes del Oriente de la entidad.

La obra contempla la rehabilitación de espacios como el kiosco, el teatro al aire libre y la granja interactiva, con un enfoque centrado en el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

Acompañada de Alma Diana Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), y de Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, la Mandataria estatal constató los avances de los trabajos que permitirán ofrecer espacios renovados para la convivencia familiar y el cuidado de la fauna.