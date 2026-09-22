Ninguna autorización de Isaac Montoya para desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes

Naucalpan, Méx.- Ante las manifestaciones y bloqueos registrados en Lomas Verdes por las inquietudes de vecinos respecto de desarrollos inmobiliarios en la zona, el gobierno de Naucalpan aclara que los proyectos que han generado estas inconformidades no fueron autorizados por la actual administración municipal. De acuerdo con los antecedentes documentales y administrativos disponibles, las autorizaciones que dieron origen a los desarrollos denominados “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante la administración municipal anterior.