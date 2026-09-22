HUMBE cierra gira en Arena CDMX

El cantante pondrá punto final a Dueño del cielo tour

Este próximo 3 de diciembre, tras 70 conciertos alrededor del mundo

Después de conquistar escenarios de México, Estados Unidos, Europa, Australia y Japón, HUMBE regresará a la Ciudad de México para despedir a lo grande su DUEÑO DEL CIELO TOUR, la gira más extensa de su carrera, con un concierto el próximo 3 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

La presentación marcará el cierre definitivo de una etapa fundamental para el productor, compositor y cantante mexicano, quien llevó este espectáculo por distintos continentes y territorios antes de elegir la capital del país para su última noche.

El recorrido contempla 20 fechas en México, 24 en Estados Unidos, nueve en Europa, tres en Australia y una en Japón, además de 13 presentaciones pendientes en Latinoamérica. Con el concierto final, la gira habrá superado los 70 shows.

elección de la Arena Ciudad de México también anticipa un cierre de gran formato. El recinto tiene capacidad para más de 22 mil personas, por lo que la última presentación se perfila como una de las noches más importantes de esta etapa en la trayectoria de HUMBE.

El final de una trilogía

DUEÑO DEL CIELO TOUR representa además la culminación de la trilogía conceptual que el artista desarrolló a través de los álbumes ESENCIA, ARMAGEDÓN y DUEÑO DEL CIELO, proyectos con los que construyó una narrativa musical que acompañó su crecimiento artístico y su expansión internacional.

Así, el concierto del 3 de diciembre no será únicamente la última fecha de una extensa gira, sino también la despedida de un ciclo creativo que llevó la música de HUMBE desde México hasta escenarios de tres continentes.

Los seguidores tendrán la primera oportunidad de conseguir entradas durante la preventa exclusiva para fans, los días 23 y 24 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 25 de septiembre.

Con más de 70 conciertos y miles de kilómetros recorridos, HUMBE vuelve al lugar donde comenzó buena parte de su historia para cerrar una era: Ciudad de México será el escenario del último vuelo de DUEÑO DEL CIELO TOUR.