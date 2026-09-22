Inflación médica pega en el “gasto de bolsillo” de familias

A pesar de contar con seguro social

Personas con algún padecimiento pagan, al menos, más de mil 200 pesos por consulta privada y medicamento

Los precios de los medicamentos y servicios médicos tuvieron un aumento superior a la inflación general en México, lo que causó una fuerte presión económica sobre pacientes y sus familias. Esta llamada «inflación médica» (consultas, tratamientos, hospitalización y estudios) muestra diferencias significativas frente al promedio de la economía, especialmente el sector privado, cuyas proyecciones de alza se ubican entre las más altas a nivel global por factores como la innovación tecnológica y la dependencia de insumos importados.

Este fenómeno responde a cuatro elementos principales: el encarecimiento de la tecnología, el poder del mercado farmacéutico, la escasez de especialistas y las fallas o saturación en el sector público que obligan a la población a buscar alternativas privadas. Incluso afiliados al IMSS o ISSSTE sufragan costos de su propio bolsillo por la falta de cobertura total o al desabasto.

El impacto en el gasto familiar es profundo y afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. Por ejemplo, el costo de medicamentos esenciales como la metformina experimentó incrementos drásticos entre 2018 y 2024. Según datos de la ENIGH, cada hogar destina miles de pesos anuales de su presupuesto personal a la salud, concentrando una parte muy importante en la adquisición de medicinas y tratamientos sin receta, a pesar de contar formalmente con algún tipo de derechohabiencia.

Esta dinámica pone bajo lupa el nivel del presupuesto público que se destina al sector salud en el país. Aunque se asignan recursos importantes, están muy por debajo del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por los organismos internacionales, lo que limita la capacidad de respuesta del Estado y perpetuando la alta dependencia del gasto de bolsillo de los ciudadanos.

¿Cómo impacta en tu gasto de bolsillo consultas estudios y medicamentos?

La inflación médica no solo depende de que los precios suban. También influye la frecuencia con la que utilizas servicios médicos, el tipo de atención que necesitas y los estudios asociados a cada consulta. El gasto suele aumentar por cuatro factores combinados:

Mayor precio de consultas y medicamentos.

Más frecuencia de atención médica.

Uso de estudios o tratamientos complementarios.

Fallas o saturación en el sector público.

Por ejemplo, una consulta inicial puede derivar en análisis clínicos, estudios de imagen y medicamentos que incrementan el costo total de atención. Esto suele ocurrir tanto en padecimientos comunes como en seguimiento de enfermedades crónicas o molestias recurrentes.

El gasto de bolsillo puede sentirse más pesado incluso cuando el número de consultas no cambia demasiado. Un ajuste pequeño en medicamentos o estudios recurrentes puede modificar el presupuesto mensual de salud.

Precios antes y ahora

El siguiente ejemplo es únicamente referencial. Los precios cambian según ciudad, proveedor, especialidad y tipo de atención médica.

Caso ejemplo: consulta + receta básica

Hace un año:

Consulta médica general: $600

Medicamentos: $450

Total aproximado: $1,050

Ahora:

Consulta médica general: $720

Medicamentos: $560

Total aproximado: $1,280

Este ejemplo ayuda a visualizar cómo pequeños aumentos en diferentes componentes terminan impactando el gasto total. No necesariamente se trata de un solo servicio más caro, sino de la suma de varios ajustes.

También es importante considerar que algunas personas requieren consultas más frecuentes o medicamentos continuos, por lo que el impacto acumulado puede ser mayor a lo largo del año.

Padecimientos y motivos de consulta que más están empujando costos

Diversos reportes periodísticos y análisis del sector salud han señalado que ciertos padecimientos concentran una parte importante del aumento en gasto médico debido a la frecuencia de consultas, estudios y tratamientos asociados. Esto no implica que sean los únicos motivos de atención ni constituye un diagnóstico médico.

Molestias de espalda y musculares. Estos casos suelen relacionarse con:

Consultas recurrentes.

Estudios de imagen como rayos X o resonancias.

Medicamentos antiinflamatorios o terapias físicas.

El costo puede aumentar cuando existe seguimiento prolongado o tratamiento especializado.

Problemas gastrointestinales. Entre los gastos típicos asociados se encuentran:

Consulta médica general o especialista.

Estudios de laboratorio.

Medicamentos y seguimiento alimenticio.

La recurrencia de síntomas también puede elevar el gasto acumulado durante el año.

Padecimientos cardiovasculares. Suelen requerir:

Consultas periódicas.

Estudios de monitoreo y laboratorio.

Tratamientos continuos.

En algunos casos, el gasto aumenta por la necesidad de control médico constante y medicamentos de largo plazo.

Además, situaciones relacionadas con urgencias médicas pueden elevar de forma importante el gasto cuando requieren atención inmediata, estudios rápidos o medicamentos específicos fuera del presupuesto habitual.