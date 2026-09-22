“Las Intocables”, una comedia de suspenso y secretos familiares

La obra tendrá su debut oficial el próximo 3 de octubre

El reparto está encabezado por figuras de la talla de Patricia Reyes Spíndola, Chantal Andere, Aylín Mújica…

Por: Asael Grande

El productor Gabriel Varela y su sello Varela Producciones están listos para sacudir la cartelera teatral mexicana con el estreno de “Las Intocables”, una ambiciosa puesta en escena que promete convertirse en el éxito de la temporada. La obra tendrá su debut oficial el próximo 3 de octubre de 2026 en la capital del país, marcando el punto de partida de una extensa gira nacional.

Bajo el lema «Una comedia donde nadie puede guardar un secreto… y todos tienen algo que ocultar», la historia encierra a un grupo de personajes misteriosos dentro de una lujosa mansión. Lo que inicia como una reunión ordinaria pronto se transforma en un divertido caos de enredos, mentiras acumuladas y giros inesperados. De acuerdo con el propio Varela, “más allá de las carcajadas, la obra ofrece una profunda reflexión y una gran lección sobre el amor y las apariencias”.

Para dar vida a esta trama, la producción ha reunido a un elenco multiestelar de primeras actrices y reconocidos rostros de la televisión mexicana. El reparto está encabezado por figuras de la talla de Patricia Reyes Spíndola, Chantal Andere, Aylín Mújica —en el papel de Adriana, y quien se sumó al proyecto mostrando un enorme profesionalismo tras atravesar un luto familiar—, Leticia Perdigón, Raquel Garza, Gina Varela y Mariana Gurrola. Asimismo, el actor Aarón Balderi se integró recientemente al equipo en sustitución de Ulises de la Torre.

“Las Intocables es una comedia que los hará reír durante mucho tiempo, les garantizo que, con este reparto, y con estos productores, va a ser un éxito”, comentó Patricia Reyes Spíndola en conferencia de prensa.

La actriz y cantante, Chantal Andere, compartió que “el señor Varela y yo, nos conocemos hace muchos años, esta será mi quinta gira con él, después de muchos años de no trabajar con él, nos encontramos el año pasado con el seductor, y me mandó el libreto, y me pareció muy divertida, mi personaje tiene su carácter, soy como la más corajuda y la más entrona, todo esto con un toque de comedia, de alta comedia, comedia de situación, y yo siempre que tengo la oportunidad de aceptar un proyecto que me hace feliz, que me ilusiona y que me reta, aquí estoy”.

Por su parte, la actriz Mariana Gurrola Pineda, dijo a esta casa editorial que “afortunadamente hace un año tuve oportunidad de participar para ser parte de uno de los personajes de uno de los proyectos que Gabriel Varela tenía con varias actrices, y fue así que decidió invitarme en esta ocasión; sé que mi familia ha estado metida en teatro y cine por mucho tiempo, también en música, siendo mi mamá, Guadalupe Pineda, entonces, traigo una necesidad de poder expresarme, tanto en música como en teatro, me encanta la actuación, honrar lo que ha hecho mi padre, y madre, y hacer lo mejor para seguir poniendo en alto el apellido”.

La trama de “Las Intocables” transporta al público a una misteriosa mansión donde un grupo de personajes queda completamente atrapado. Lo que inicia como una reunión familiar ordinaria se transforma rápidamente en un campo de batalla de falsas apariencias, donde las mentiras acumuladas comienzan a desmoronarse y los secretos más oscuros de las protagonistas amenazan con salir a la luz.

Tras su temporada de estreno en la Ciudad de México, el montaje iniciará un recorrido que llevará el proyecto a los principales escenarios de la República Mexicana durante el mes de octubre. Las primeras fechas confirmadas incluyen plazas clave como el Teatro de la Ciudad en Monterrey (7 de octubre), Teatro Nazas, en Torreón (9 de octubre), Teatro Ramón López Velarde, en Zacatecas (10 de octubre), Teatro de Cancún (29 de octubre) y Teatro armando Manzanero, en Mérida (30 de octubre).

“Las Intocables”, una ambiciosa puesta en escena que promete convertirse en el éxito de la temporada. La obra tendrá su debut oficial el próximo 3 de octubre de 2026 en la capital del país, marcando el punto de partida de una extensa gira nacional.