Lust y Adidas traen Origen

Primera colaboración

Inspirado en el maíz y la identidad mexicana, el calzado combina una construcción en piel, referencias al trabajo artesanal y colores que se transforman con el uso

Lust y Adidas presentan ORIGEN, un lanzamiento que marca la primera vez que Adidas colabora con una boutique de Latinoamérica para crear un par en conjunto. Esta colaboración toma como punto de partida uno de los elementos más profundos de la identidad mexicana: el maíz, cuya diversidad y transformación se reflejan en los materiales, acabados y colores del calzado.

El lanzamiento representa un hito para ambas marcas al ser la primera vez en la que una boutique de Latinoamérica, colabora en un lanzamiento con la firma alemana. Esta colaboración sitúa una perspectiva mexicana en el universo de colaboraciones de Adidas. A través de ORIGEN, ambas marcas conectan diseño y raíces culturales en una propuesta que evoluciona con el paso del tiempo.

Construido en piel y con acabados que remiten al trabajo artesanal, ORIGEN busca transmitir una sensación orgánica. Su paleta cromática encuentra inspiración en las distintas variedades de maíz que crecen en territorio mexicano, particularmente en el maíz azul y el maíz rosa.

Una de las características centrales del par es su transformación con el uso. A medida que el calzado se desgasta, sus colores revelan un tono amarillo/beige que hace referencia al proceso de transformación del maíz. Así, el paso del tiempo forma parte de la propuesta de diseño y modifica gradualmente la apariencia del par.

Bajo la premisa “El poder del Origen”, Lust y adidas celebran esta primera colaboración con un diseño que coloca a la identidad mexicana en el centro de su propuesta y convierte al maíz en el hilo conductor de una nueva historia compartida.

ORIGEN tendrá su lanzamiento oficial el 30 de septiembre y estará disponible a un precio de $3,299 MXN en las cuatro boutiques físicas de Lust: Andares, Vía Libertad, Masaryk y Roma, así como en su tienda en línea, lustmexico.com.

Sobre Lust

Lust es una boutique mexicana especializada en sneakers y streetwear que conecta al público con una selección de calzado, ropa y accesorios de marcas nacionales e internacionales. Su propuesta reúne lanzamientos exclusivos, ediciones limitadas y colaboraciones que forman parte de la cultura contemporánea del vestir. A través de sus tiendas físicas y digital, Lust acerca la cultura sneaker a coleccionistas con una oferta que vincula moda, deporte y estilo urbano.