El cuerpo también recuerda la ciudad

No concreto llega al foro A poco no

Diego Martínez Villa convierte su cuerpo y una barra de acero en un mapa de las calles, los llanos y los barrios de clase trabajadora de la CDMX

El cuerpo también conserva las calles que ha recorrido: sus tensiones, caídas, impulsos, heridas y formas de resistencia. Desde esta premisa, No Concreto, unipersonal de Rupestre Teatro interpretado por Diego Martínez Villa, regresa a los escenarios para iniciar su tercera temporada y continuar explorando la relación entre la memoria individual y el entorno urbano.

Después de presentarse durante 2025 en el Espacio Urgente y posteriormente en el foro principal del Foro Shakespeare, la obra llegará por primera vez al Foro A Poco No, donde ofrecerá seis funciones del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

La primera temporada registró localidades agotadas y confirmó la conexión de la propuesta con espectadores capaces de reconocerse en una historia atravesada por el asfalto, los cables, el acero, los llanos y las contradicciones de una ciudad que puede ser refugio, amenaza, recuerdo y territorio de pertenencia.

Nacida de los barrios de la Ciudad de México y de los cuerpos que aprenden a caminar, resistir y recordar entre el asfalto, los cables y el acero, No Concreto extenderá ahora su trayecto más allá de su punto de origen. Como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, la pieza volverá a ponerse en movimiento para atravesar otros barrios, otras ciudades y otras miradas. En cada escala, el cuerpo de Diego Martínez Villa llevará consigo la memoria de las calles que dieron vida a la obra y la encontrará con nuevos territorios, porque una ciudad también puede reconocerse en las cicatrices, los impulsos y las formas de resistencia de otra.

El recorrido iniciará en Hidalgo, en la Sala Siqueiros, con funciones el 16 y 17 de octubre; continuará en la Ciudad de México, en La Nana ConArte, el 28 de octubre; llegará al Estado de México para presentarse en el Foro Luciérnaga, el 6 y 7 de noviembre, y en el Centro Cultural Calacoaya, el 14 de noviembre; finalmente, regresará a la capital para cerrar el circuito en dadÁ espacio cultural, con funciones el 21 y 22 de noviembre.

Un cuerpo convertido en paisaje urbano

Con dramaturgia de Thelma Carrizosa y dirección de Bárbara Alvarado, No Concreto sigue la travesía de un hombre común cuya historia ha sido marcada por la violencia social y urbana, así como por los recuerdos de un pasado que continúa definiendo su identidad.

La obra no busca reproducir de manera realista las calles de la Ciudad de México. En su lugar, construye la urbe a través del cuerpo del intérprete, de su voz y de una escenografía esencial. Una barra de acero y un poco de magnesio se transforman en representación y trazos de las calles y estructuras que atraviesan la capital, mientras el movimiento permite transitar entre distintos tiempos, emociones y territorios.

En esta propuesta, la ciudad no funciona únicamente como telón de fondo. El asfalto, los barrios y los espacios abiertos se convierten en testigos y protagonistas de las experiencias humanas. El entorno acompaña al personaje, pero también lo condiciona, lo confronta y deja huellas en su manera de mirar el presente.

Aunque la estructura del montaje se conserva, cada temporada abre nuevas posibilidades interpretativas. Diego Martínez Villa continúa encontrando matices, impulsos y formas de construir al personaje a partir de su propia experiencia, del paso del tiempo y del encuentro con públicos diferentes.

“Volver a No Concreto implica colocar el cuerpo nuevamente frente a una ciudad que nunca permanece igual. Desde la primera temporada he descubierto que el personaje no se termina de construir: cambia con lo que uno vive, con la mirada del público y con los matices que aparecen en cada función.

Llegar al Foro A Poco No me permite recorrer esta historia desde otro territorio y reconocer que el cuerpo también guarda memoria de las calles”, comparte Diego Martínez Villa, actor y productor.

La ciudad no se representa: se lleva en el cuerpo

El lenguaje físico constituye el centro de la puesta en escena. La corporalidad no acompaña o ilustra el relato, sino que construye los espacios, las tensiones y las relaciones del personaje con un entorno que puede resultar hostil y, al mismo tiempo, profundamente familiar.

“En No Concreto, el cuerpo no ilustra la ciudad: la contiene. Cada tensión, caída, impulso y resistencia construye un paisaje atravesado por el asfalto, la violencia y la necesidad de seguir avanzando. La dirección parte de esa relación entre un cuerpo vulnerable y un entorno que lo moldea”, señala la directora Bárbara Alvarado.

La dramaturgia parte de la figura de un ciudadano ordinario para hablar de experiencias compartidas por miles de habitantes de la capital: personas que crecen entre calles cubiertas de cables y estructuras de acero; que cargan los recuerdos del barrio al que pertenecen, y que buscan reconocerse en medio de un presente marcado por la incertidumbre.

“Me interesaba escribir sobre un hombre común, alguien que pudiera llevar en su historia la memoria de muchas personas que crecen y trabajan en esta ciudad. El barrio no funciona solamente como escenario: observa, condiciona y participa en su manera de mirar el presente y de comprender quién es”, expresa la dramaturga Thelma Carrizosa.

Un espejo de la realidad cotidiana

La vigencia de No Concreto se encuentra en su capacidad para observar una metrópoli que cambia constantemente, pero que continúa reproduciendo desigualdades, desplazamientos, violencias y formas de supervivencia.

El montaje invita a los espectadores a mirar nuevamente los espacios que habitan y a preguntarse de qué manera su entorno ha intervenido en la construcción de su identidad. La experiencia del protagonista no pretende establecer una sola lectura sobre la ciudad, sino abrir un espacio para que cada persona reconozca sus propios recorridos, pérdidas, anhelos y resistencias.

Con una duración de 60 minutos, la obra entrelaza teatro físico, danza y palabra para crear una experiencia escénica directa, íntima y de alta exigencia corporal, recomendada para adolescentes y adultos a partir de los 12 años.