Kristy y Oscar: Más de tres décadas juntos, desafian el desapego moderno

Música regional mexicana para el corazón

«La pareja ideal» demuestra que el compromiso, el romance y la música tradicional siguen cautivando a las nuevas generaciones

Por Arturo Arellano

En una época marcada por vínculos afectivos fugaces y tendencias musicales efímeras, Kristy y Oscar navegan a contracorriente con la bandera más clásica y firme de todas: el amor duradero. Conocidos en el medio y por su público como «La Pareja Ideal de México», el dueto originario de Guadalajara visitó la capital para presentar su más reciente lanzamiento, una ambiciosa reinterpretación en cuatro versiones del clásico «La pareja ideal», tema inmortalizado originalmente por Marco Antonio Solís y Marisela.

La iniciativa no nació de una estrategia comercial de escritorio, sino del diálogo constante con su comunidad en plataformas digitales. «Nos ponen en nuestras redes y en nuestras plataformas ‘la pareja ideal de México’ nuestras propias fans», explica Oscar con una sonrisa franca. «Tenemos 32 años de casados Kristy y yo, y nos ven en ese sentido como una pareja. Pero ponernos ‘ideal de México’ fue un gran compromiso; dijimos: ‘Si lo están poniendo es porque llamamos la atención, es porque ven nuestra manera de ser’”.

A partir de esa petición expresa, el dueto decidió grabar la canción en cuatro vertientes distintas: mariachi, banda, norteño y una elegante versión orquestal. «Esa canción da para colocarla en cualquier ritmo porque es una canción muy bonita», subraya Kristy. «De las cuatro versiones, las cuatro me encantan y se me hacen espectaculares. ¿Y qué podemos aportar? Solamente nuestra propuesta y un refresh a esa gran canción».

La respuesta del público no se hizo esperar: en solo un mes, el tema superó 1.2 millones de reproducciones en YouTube, confirmando el apetito del público por propuestas de corte romántico.

Un mensaje frente a los amores desechables

Con una historia compartida que comenzó en 1988 —recorriendo palenques, escenarios y consolidándose en 1994 con su unión matrimonial—, la pareja ha forjado un engranaje artístico y de vida que hoy suma más de 35 años de carrera y una discografía que ronda las 36 producciones. Por ello, ante la pregunta obligada de qué aconsejarían a las parejas jóvenes en un entorno donde el desapego parece norma, su respuesta es contundente.

«Pues que sí se puede, que se arriesguen», enfatiza Kristy. «Sabemos que en estos tiempos las parejas no se quieren comprometer porque eso conlleva un compromiso fuerte, pero les decimos que sí se puede, que se arriesguen y que hagan equipo con su pareja; es lo más bonito que pueda existir».

Para Kristy, la reticencia actual hacia los vínculos sólidos está fuertemente alimentada por la inmediatez de la era digital: «En estos tiempos nos estamos dando cuenta de que a los jóvenes no les interesa permanecer ni pertenecer. Hay una influencia por tanta desinformación a veces en redes sociales, que te dicen ‘la libertad es lo que tiene que ser y ya no te comprometas’. A veces escuchamos tanto el ruido y la contaminación de fuera, que los muchachos no quieren responsabilizarse en tomar de la mano, juntos, el amor».

Pese a que el panorama sonoro actual suele asociarse exclusivamente a ritmos urbanos o fusiones de moda, Kristy y Oscar han experimentado un fenómeno que rompe estereotipos generacionales. A través de su programa televisivo «¡Viva la Noche con Kristy y Oscar!», transmitido en vivo desde Guadalajara con cobertura regional y plataformas digitales abiertas, han sido testigos de una sorprendente conexión con la niñez y la juventud.

«Nos llaman niños de seis años», relata Oscar con asombro. «Es de 10 a 1 de la mañana, y a las 12 de la noche nos están marcando las mamás: ‘Es que mi niña los quiere, es su fan’. Nos hablan: ‘Es que mi abuelita los escucha, es que mi mamá los escuchaba y los conoce’. Y en plataformas, las métricas nos muestran gente de 18 a 25 años. Les estamos causando sensación como pareja».

Para el cantante, este acercamiento demuestra que las audiencias más jóvenes tienen curiosidad por la música de antaño: «Estás viendo jóvenes muy jóvenes cantando canciones de José José, de El Puma… voltean a ver y dicen: ‘Oye, eso se usaba, mi abuelito lo escuchaba’. A ese público tan joven le estamos diciendo: sí existe música bonita. Por eso estamos grabando tanto y sacando temas continuamente».

Del palenque al set híbrido

La trayectoria de Kristy y Oscar no es improvisada. Tras sus inicios individuales —Kristy formó parte del grupo «Chicas Bombón»—, su versatilidad los llevó a triunfar en 2003 como «Los Pimpinelos Gruperos» con el álbum Nuestras Joyas, explorando desde el vallenato y la cumbia hasta el mariachi tradicional y fusiones colombianas con discos como Mariachi con Aroma a Sur.

Actualmente, además de preparar el lanzamiento de Fusiones con Mariachi de Kristy y Oscar, con composiciones de autores como Pancho Barraza y Germán Montero, el dueto concentra sus energías en afianzar su show televisivo y planear su regreso formal a las giras en vivo «Por lo pronto estamos concentrados en el programa ‘¡Viva la Noche!’, que para nosotros es un bebecito recién nacido al que le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo y tiempo», concluye Kristy. «Más adelantito ya empezaremos con los ensayos para salir a presentar el show en vivo».

Con más de 200 canciones en el tintero digital y una comunión intacta arriba y abajo del escenario, Kristy y Oscar demuestran que, más allá de cualquier moda pasajera, el ejemplo y el trabajo en equipo continúan siendo la mejor carta de presentación.