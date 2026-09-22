Inauguran Conversatorio sobre Normas Internacionales del Trabajo y su Aplicación Judicial

Desde la Conatrib apreciamos el futuro de estas normas con entusiasmo, ya que juntos damos sustancia a la comunidad jurídica: Rafael Guerra Álvarez

El magistrado Rafael Guerra Álvarez; Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), participó en la inauguración del Conversatorio sobre las Normas Internacionales del Trabajo y su Aplicación Judicial. En este foro, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, abordó la justicia social en la nueva era digital e indicó: “No podemos elegir todas las transformaciones que llegarán a nuestra sociedad; pero sí podemos decidir con qué principios vamos a comprenderlas, con qué valores vamos a enfrentarlas y con qué instituciones vamos a conducirlas”.

Guerra Álvarez señaló: “Desde Conatrib apreciamos el futuro de las normas internacionales del trabajo con entusiasmo, ya que juntos damos sustancia a la comunidad jurídica. Compartimos el interés de que soluciones locales puedan iluminar otras regiones, que experiencias mexicanas enriquezcan conversaciones internacionales y que nuestro conocimiento dialogue con la experiencia humana universal”.

Agregó que los tribunales juegan un papel central en esta tarea, materializando la historia en obligaciones, sentencias y criterios. “Los que estamos aquí somos responsables de conocer la realidad apremiante del trabajo en México: su diversidad, sus desafíos y la necesidad de que el derecho sirva a una sociedad dinámica y vibrante”, señaló.

Guerra Álvarez destacó que México tiene una voz propia, una tradición jurídica única y una profunda vocación de justicia. “Valoramos la presencia hoy de la Organización Internacional del Trabajo, la Escuela Nacional de Formación Judicial, nuestras instituciones judiciales, especialistas, magistradas, magistrados, juristas y docentes, quienes juntos damos sustancia a la comunidad jurídica a la que pertenecemos”.

Asimismo, sostuvo: “Estamos construyendo un legado generacional que pronto dejará de ser doctrina para convertirse en justicia laboral cotidiana. Hablar de justicia social exige acción, estudio, escucha activa, comprensión y humildad. La tarea está en manos de las futuras generaciones, y es emocionante colaborar en la llegada del futuro, afianzar sus raíces y entregar una obra sólida a la sociedad que nos sucederá”.

Finalmente, Guerra Álvarez señaló: “Hoy damos identidad a las Normas Internacionales del Trabajo en el siglo XXI y visualizamos un futuro donde la tecnología multiplique las capacidades humanas sin disminuir la dignidad de nadie, donde nuevas formas de trabajo traigan también nuevas formas de justicia y donde estas normas dialoguen plenamente con nuestro derecho interno y la experiencia comparada”.

En el evento participaron el magistrado Sergio Javier Molina Martínez; Director General de la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación; el Maestro Néstor Vargas Solano; Presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación; Pedro Américo Furtado de Oliveira; Director de la Oficina de la OIT para México y Cuba; así como distinguidos juristas y docentes en Derecho.