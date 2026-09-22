Oficializa la SEP restricción de celulares en escuelas

Publicación de medidas en el DOF

El acuerdo de las autoridades educativas entra en vigor el 3 de noviembre y se evaluará cada 6 meses

El acuerdo de autoridades educativas para restringir el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en las escuelas del país fue oficializado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El documento publicado en el Diario Oficial establece que las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre y serán evaluadas cada seis meses para revisar su implementación y realizar ajustes, si es necesario.

A partir de esta fecha, todas las entidades del país tienen 180 días naturales para armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan.

“De manera semestral, las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, generarán espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar y dar seguimiento a los avances en la implementación de estas condiciones y prácticas, con la finalidad de generar acciones adicionales y realizar los ajustes que se estimen necesarios”, señala el documento.

Como lo informó previamente la presidenta Claudia Sheinbaum, el acuerdo señala que en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos están totalmente restringidos durante la jornada escolar, incluyendo el recreo.

Asimismo, el documento refiere que dichos dispositivos solo podrán usarse con fines educativos previamente programados y en caso de emergencias personales, por motivos de discapacidad, necesidades de salud o necesidades particulares.

En el nivel medio superior se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución, mediante un proceso de consulta y construcción de acuerdos con la comunidad.

En tanto, en el nivel superior cada institución deberá promover el uso responsable de los dispositivos para consolidar una ciudadanía digital crítica y ética.

Decálogos para difundir medidas

Como punto de partida para la difusión y apropiación de estas nuevas medidas, la SEP presentó un decálogo por cada nivel educativo.

El del nivel básico remarca que no es necesario un celular en las escuelas; promueve el juego, los deportes, la lectura, las amistades y pide dejar del lado los dispositivos a la hora de descansar.

Nivel básico:

No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela

No necesito el celular o dispositivo digital en la escuela; por eso, si tengo uno, lo dejo en casa o lo guardo durante toda la jornada escolar; así puedo aprender y convivir sin distracciones.

Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar

Sólo llevo o utilizo un celular o un dispositivo digital cuando me lo pide la maestra o el maestro, por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión, siguiendo las indicaciones de la escuela y de mi familia.

Pongo atención en clase

En clase escucho, participo y aprendo. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo.

Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje

Si tengo celular o dispositivo digital, lo apago durante toda la noche. Descanso bien para leer, aprender, pensar, imaginar y descubrir mejor.

Juego y conozco mis tradiciones

En el recreo, disfruto de los juegos tradicionales de mi país y los deportes, me muevo y convivo con mis amigas y amigos sin utilizar un celular o dispositivo digital.

Leo, escribo y creo con mis propias manos

Utilizo libros, cuadernos, lápices, plumas, enciclopedias y otros materiales para aprender, leer, escribir, investigar, hacer la tarea, crear y resolver problemas.

Pido ayuda en una emergencia

Durante la jornada escolar, si necesito ayuda busco a mis maestras o maestros para que se comuniquen con mi familia. Ellas y ellos me quieren y me cuidan; por eso, me van a proteger y atender.

En caso de emergencia, mi familia y la escuela utilizan los medios de comunicación establecidos para localizarme y atender la situación.

En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales

Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. En la escuela, me gusta jugar y platicar con ellas y ellos.

Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas

Soy una persona única e irrepetible; me quiero y me quieren como soy, por lo que no necesito aparentar una imagen falsa ante los demás mediante aplicaciones digitales.

Nunca tomo fotos ni comparto imágenes de mis compañeras, compañeros, maestras y maestros de la escuela sin su consentimiento; no hago bullying ni discrimino.

Quiero ser feliz en la escuela

Quiero aprender y ser feliz en la escuela con mis amigas, amigos, maestras, maestros y familias, por lo que puedo aplicar este decálogo sin regaños ni castigos; lo podemos lograr juntas y juntos.

Respalda Slim restricción a celulares en escuelas

El empresario Carlos Slim respaldó la restricción al uso de celulares en las escuelas de educación básica que anunció el gobierno federal.

Slim consideró que la introducción de objetos ajenos a la dinámica educativa destruye el propósito fundamental del aprendizaje.

“Desde nuestra época no se permitía estar en clase a estar usando otros objetos, el hecho de que se pongan en clase a comunicarse a otro lado, pues no van a estudiar nada”, dijo en entrevista.

El ingeniero enfatizó que los espacios académicos deben mantenerse libres de distracciones para garantizar que los estudiantes logren concentrarse en su formación.