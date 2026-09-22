UAEMéx y sindicato de trabajadores avanzan en acuerdos para mejorar condiciones laborales

La Universidad reportó acciones que beneficiaron a 901 trabajadores y anunció la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo

Toluca, Méx.- Garantizar condiciones laborales justas, certeza y oportunidades de desarrollo para el personal administrativo fortalece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y su capacidad para cumplir con su misión educativa, científica y social, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante la lectura del primer informe de actividades de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Autónoma mexiquense (SUTESUAEM), Luz María García Molina, la rectora destacó la importancia del sindicalismo universitario como un componente de estabilidad institucional y corresponsabilidad.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, donde también estuvo presente la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora, Zarza Delgado y García Molina entregaron 104 reconocimientos por 25 años y 45 por 30 años de servicio a trabajadoras y trabajadores administrativos integrantes de este gremio.

La rectora señaló que la colaboración entre la Universidad y el SUTESUAEM ha permitido avanzar, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, en acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y fortalecer el bienestar de la comunidad administrativa.

Entre las medidas implementadas, destacó que ninguna persona integrante del SUTESUAEM percibe un ingreso inferior al salario mínimo; además, se destinaron cerca de 31 millones de pesos para mejorar los ingresos de 901 trabajadores mediante apoyos, primas y aportaciones adicionales a la remuneración.

A estas acciones se suma la adquisición de más de 19 mil artículos de protección personal, así como la publicación de convocatorias públicas para el acceso a estímulos y apoyos, como parte de las medidas de transparencia y participación institucional.

La rectora subrayó que la Transformación Universitaria coloca a las personas que integran la institución en el centro de la acción, por lo que se han mantenido reuniones de trabajo con la representación sindical para identificar necesidades y atender los planteamientos de la comunidad administrativa.

En este contexto, anunció que comenzarán los trabajos para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del SUTESUAEM, proceso que, dijo, se busca desarrollar por primera vez de manera abierta, con participación del personal administrativo y claridad sobre los acuerdos alcanzados.

Martha Patricia Zarza Delgado vinculó este ejercicio con los principios que sustentan el Proyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx, particularmente en materia de participación, diálogo y construcción colectiva.

Durante su primer informe de actividades, Luz María García Molina destacó el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y las acciones emprendidas desde la representación sindical para fortalecer los derechos laborales, el bienestar y el acompañamiento a las y los trabajadores.