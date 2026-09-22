UAEMéx fortalece la prevención de riesgos con el Sendero Seguro

Toluca, Méx.- Identificar situaciones de riesgo para prevenir incidentes y atender las condiciones de los espacios por los que diariamente transita la comunidad universitaria es el objetivo del Sendero Seguro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), cuya implementación en el Campus «Colón» fue revisada durante un recorrido encabezado por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

La revisión comprendió distintos puntos de tránsito y convivencia ubicados en las inmediaciones del Estadio Universitario de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo”, la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” y las facultades de Antropología, Planeación Urbana y Regional, Odontología y Lenguas.

Más que un recorrido de supervisión, la actividad permitió observar directamente las condiciones de infraestructura y movilidad en zonas utilizadas cotidianamente por estudiantes, docentes y personal administrativo, así como identificar necesidades específicas que requieren atención.

El propósito es que los espacios universitarios cuenten con condiciones que reduzcan situaciones de riesgo y favorezcan desplazamientos más seguros, particularmente en aquellos puntos donde convergen de manera cotidiana actividades académicas, deportivas y administrativas.

Esta estrategia se inscribe en la transformación de la UAEMéx como Universidad Cuidadora, una visión que entiende el cuidado como una responsabilidad que también se expresa en las condiciones físicas y sociales de los espacios donde transcurre la vida universitaria.

Con el Sendero Seguro, la UAEMéx busca que la prevención forme parte de la experiencia cotidiana de su comunidad y que el cuidado se traduzca también en espacios universitarios más seguros, accesibles y adecuados para quienes los utilizan diariamente.