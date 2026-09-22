México mantiene una lucha permanente contra el crimen organizado, asegura Higinio Martínez

Considera que las declaraciones del presidente Donald Trump en la ONU no corresponden a la realidad

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, afirmó que México mantiene una “lucha permanente” contra el crimen y la delincuencia organizada, por lo que las críticas de Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, sólo forman parte de las expresiones que son características del mandatario.

En entrevista, Martínez Miranda señaló que las acusaciones contra México no corresponden con la realidad; además, dijo, parte de los problemas señalados por el presidente de Estados Unidos también ocurren en la Unión Americana.

No obstante, sostuvo que estas declaraciones no afectan a nuestro país, porque las autoridades mexicanas tienen claridad sobre las acciones que realizan en contra de la delincuencia.

“Yo diría que estamos acostumbrados ya los mexicanos a escuchar este tipo de señalamientos del Presidente de los Estados Unidos y no debe sorprendernos, porque es su estilo, es su forma, es su característica”, insistió.

El Senador confió en que durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se conocerá la respuesta oficial del gobierno de México a estos señalamientos.

“Habrá respuesta oficial del gobierno mexicano, más allá de lo que diga la Presidenta de la República antes”, señaló Martínez Miranda, quien agregó que posteriormente se determinará si el Senado de la República emitirá algún pronunciamiento al respecto.

Cuestionado sobre la frecuencia de las declaraciones de Trump en contra de México, el Senador sostuvo que ambos países mantienen una relación que continuará durante muchos años, particularmente por la extensa frontera que comparten y que “nos va a seguir uniendo por mucho tiempo”.

Además, dejó en claro que Estados Unidos también enfrenta problemas internos, mientras que México atiende los suyos con acciones en materia de seguridad pública y dentro del marco de la ley.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores reiteró que el combate al crimen organizado y a la delincuencia forma parte de las tareas que se realizan diariamente en el país.