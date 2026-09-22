Trump en la ONU: México, epicentro de narco-violencia; EU, listo para operaciones

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

México es el epicentro de los cárteles del narco, y de la violencia que generan estos “enemigos de la humanidad”, denunció ayer Donald Trump ante la Asamblea General en Pleno de las Naciones Unidas.

Trump advirtió estar preparado para utilizar su «poderío militar sin igual» para asegurar sus objetivos antinarcos e intereses económicos y regionales en América Latina.

Esos intereses, aclaró, pasan hoy lo mismo por un cambio de régimen en Cuba, donde el gobierno comunista afirmó “caerá pronto”, y también en una batalla sin cuartel contra los cárteles de la droga, que son «el Estado Islámico» de la región, añadió.

«Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos», enfatizó Trump.

En específico, aclaró que el mayor de sus objetivos en el hemisferio es el exterminio de los cárteles de la droga que hoy se concentran especialmente en México.

“Los carteles son el EI (Estado Islámico) del hemisferio” y, como los combatientes del EI, “deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos”, afirmó.

La muestra de que alcance tiene su intención de exterminar a los cárteles del narco está en la incursión y captura de Nicolás Maduro y en el ataque militar directo contra narcolanchas, en el Caribe y en el Pacífico, con ya más de 200 ejecutados hasta ahora.

Otros hechos importantes para crear el marco de acción legal, dijo, es la creación de la alianza militar de seguridad, e ideológica (de derecha) regional denominada “Escudo de las Américas”, que ya suma a una veintena de gobiernos conservadores aliados en el continente.

México debe recuperar el control ante los cárteles

Como lo ha dicho a lo largo de su mandato de ya un año 8 meses, el mandatario de EU consideró intolerable, inaceptable para su gobierno y su país que en su frontera sur exista un territorio bajo el control de organizaciones que considera un riego para su seguridad.

Los cárteles de la droga que controlan vastos territorios en México al amparo y en abierta alianza y complicidad con el poder político, afirmó. “representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense”, señaló.

Al intervenir ante la Asamblea General, Trump hizo un análisis sobre la situación regional para concluir que los mayores riesgos a la seguridad son los cárteles de la droga que dominan México.

“…. México (su gobierno) debe recuperar el control de su territorio frente a los grupos criminales, que son verdaderos enemigos de la humanidad», indicó.

Reiteró:

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles desafortunadamente… y Estados Unidos no puede aceptar que en su frontera exista un territorio bajo el control de organizaciones que considera terroristas.

“Por lo tanto, México debe retomar el control de su suelo ante estos enemigos de la humanidad”, dijo.

Como en otros foros en que ha abordado este tema, Trump destacó una buena relación con el gobierno mexicano, que en su percepción, dijo, tampoco quiere a los cárteles.

“La seguridad y protección llegará a México. Me enorgullece decirles que tenemos una excelente relación con el gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”, subrayó.

Durante la intervención de Trump estuvo presente la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y de paso el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Cuba sigue en su mira

En su intervención el otro de sus temas fue Cuba.

“Cuba caerá… el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, subrayó.

Y agregó:

“El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás”», dijo en relación al bloqueo petrolero y a otras sanciones.

El PAN, abierto a amplias alianzas electorales: Marko Cortés

El senador y ex presidente del PAN, el michoacano Marko Cortés, admitió ayer que sin amplias alianzas en la oposición, que además sumen a organizaciones y sectores sociales, no se podrá superar a Morena en las elecciones de 2027.

Indicó que a pesar de que Morena y la 4T se encuentran en un franco declive de preferencias ciudadanas ante el abandono de sus principales principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, su base social fundada en los programas sociales sigue como un fuerte sustento para sacar adelante sus triunfos electorales.

En la alianza electoral prevista por el senador Cortes, se incluye -dice- a todas las fuerzas políticas, incluido el PRI del senador Alejandro Alito Moreno.

Consideró que esta posible alianza opositora tiene hoy a su favor un contexto en que el proceso interno de selección de candidatos a gobernadores y gobernadoras de Morena, se encuentra en un abierto proceso de rupturas y confrontaciones internas que debilitará a los candidatos el partido en el poder.

Otro tema que ha pegado duramente a los apoyos ciudadanos de Morena, indicó Marko Cortés, es el del narco-gobierno y de un partido vinculado a cárteles.

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