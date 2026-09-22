Paola Gárate, la joya que busca la alianza opositora en Sinaloa

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Si la alianza PAN-PRI se concreta en Sinaloa y busca la joya que pueda encabezar la indignación ciudadana, la tiene a la mano.

Hasta hace poco tiempo Paola Gárate era reconocida como una esforzada diputada local en Sinaloa que buscaba la paz, reconciliación y bienestar en el estado.

Pocos como ella se atrevieron a tanto, lo que provocó que fuera amenazada en persona y amagada con mensajes crípticos, como el envío de una corona fúnebre a su casa, con un listón con su nombre.

Nada de eso la amilanó, Paola siguió con su mensaje combativo contra autoridades pasivas y hasta colaboracionistas con la delincuencia y defendiendo su trinchera en el Congreso del estado.

Su nombre pronto fue reconocido en todo el estado debido a las largas jornadas de trabajo realizadas en cada uno de los municipios del estado.

Paola nunca ha negado su militancia priista y con ese carácter se registró como aspirante al gobierno del estado por parte de Acción Nacional, partido que convocó a todos los que quisieran participar en este ejercicio, sin importar militancias.

Ahora que priistas y panistas exploran la posibilidad de ir juntos en algunos estados en los que representen una opción sólida, Sinaloa se convierte en uno de los más atractivos, ya que aparte de la molestia ciudadana, el partido gobernante no ha respondido a las expectativas de la población y la población busca una alternativa diferente a la que actualmente gobierna el estado.

Paola puede ser esa alternativa, es joven, con experiencia, enjundiosa, sin temores de ninguna clase, no rehúye el debate y propone soluciones realizables.

¿Qué le falta? Que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional definan la alianza y decidan ir juntos para sacar a Sinaloa del marasmo en que vive, del miedo y la tensión que corroe a los habitantes que ven temerosos el futuro, si gane nuevamente el partido que gobierna.

Una reciente encuesta, realizada por el Centro Latinoamericano de Opinión Pública establece un empate técnico de 36 por ciento entre Gárate y la candidata de Morena en plena campaña, Imelda Castro.

Los números arrojan también que en cuestión de partidos las cifras se van a Morena 33 por ciento, PAN 16 por ciento, PRI 14 por ciento, Movimiento Ciudadano 8 por ciento, el PAS 6 por ciento, PT 6 por ciento y Verde 5 por ciento.

El sondeo menciona que el crecimiento de Paola Gárate en la percepción de la población se ha dado en los cinco meses pasados, donde creció seis puntos, pasando de 30 por ciento a 36 por ciento, en la intención de voto.

Será que en los comicios del 6 de junio veamos en Sinaloa la disputa en las urnas entre dos alianzas la de Morena con PT y Verde y la del PRI, PAN y PAS.

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Una mentira más de MC, mientras niega la posibilidad de alianza y prefiere ir solo en las contiendas de gobernadores, analiza la posibilidad de unirse al PT, para ir conjuntamente con un mismo candidato en Sonora; Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí y alguna otra entidad, en lo que continúan robando militante a panistas y priistas.

ramonzurita44@hotmail.com

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