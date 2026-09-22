Crean “sarga coin” para fondear lucha antisargazo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Recursos serían para proyectos de intercepción marina e industrialización del alga

Frente al deterioro ambiental y el golpe a la imagen turística que provocan las mareas marrones en el Caribe mexicano, la innovación digital busca abrirse paso como vía de financiamiento. Un equipo de emprendedores locales impulsa Sarga coin, un activo digital basado en tecnología blockchain diseñado para recaudar fondos internacionales y canalizarlos directamente a proyectos de intercepción marina e industrialización del alga en la entidad.

La iniciativa -encabezada por los impulsores ambientales Gerardo Nieto, Jonathan Rendón y Luis Javier Moreno- opera sobre la red descentralizada de Solana. El objetivo central consiste en transformar un pasivo contaminante en insumos de valor agregado para el campo y la industria, apoyándose en la trazabilidad financiera que ofrecen los libros contables digitales para transparentar el destino de cada aportación.

Como primer hito, el proyecto proyecta replicar el modelo de aprovechamiento industrial de Grupo en Sol —activo en Puerto Morelos— para procesar el vegetal marino recolectado y convertirlo en bioestimulantes agrícolas de exportación y consumo nacional.

Los recursos captados financiarán barreras de contención oceánica y el flete o desarrollo de embarcaciones sargaceras especializadas, atacando la macroalga antes de que recale en la arena y comience su proceso de descomposición y fetidez.

Al operar bajo arquitectura blockchain, cualquier usuario o donante podrá auditar públicamente en tiempo real los montos recaudados, los contratos de ejecución y las métricas de impacto ambiental alcanzadas en las costas de Quintana Roo.

Aunque los promotores aún no fijan un techo financiero para la emisión inicial, la hoja de ruta contempla diversas campañas de fondeo dirigidas a la comunidad cripto internacional y a inversionistas de impacto ecológico interesados en sanear las playas de la región.

En los próximos días, el panorama del sargazo en Quintana Roo muestra una tendencia más favorable que la observada durante los meses de mayor intensidad de la temporada. Los reportes más recientes de monitoreo costero señalan que la presencia de la macroalga continúa en distintos puntos del litoral, pero con una reducción gradual en comparación con los niveles registrados durante el verano.

De acuerdo con los sistemas de seguimiento de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo y de Sargazo Monitor, varias playas de Cancún presentan condiciones de sargazo mínimo o moderado. Sitios como Playa Tortugas, Playa Caracol, Playa Langosta, Playa Chac Mool y Playa Gaviota Azul reportan niveles bajos de presencia de la macroalga, mientras que algunos arenales del corredor entre Playa del Carmen y Tulum continúan registrando cantidades moderadas.

Los especialistas señalan que la llegada de sargazo depende de factores como las corrientes marinas, los vientos y la ubicación de los bancos flotantes en el Caribe. Por ello, aunque existen áreas con presencia moderada, las condiciones pueden cambiar rápidamente de un día a otro. El sistema de pronóstico utilizado por el monitoreo regional advierte que los modelos deben interpretarse como una estimación del posible impacto costero y no como una predicción exacta para una playa específica.

Restaurantes blindan plantillas en temporada baja

Frente a una de las temporadas bajas más complejas de los últimos años, ocho de cada diez establecimientos gastronómicos en Quintana Roo han decidido no recortar personal ni aplicar descansos solidarios, optando por absorber directamente las pérdidas para proteger los puestos de trabajo.

José Julio Villarreal Zapata, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, calificó el momento actual como una «tormenta perfecta» que golpea al turismo y restringe el gasto en los salones. Entre los detonantes principales enumeró la apreciación del peso frente al billete verde, el recorte de asientos y rutas aéreas hacia el Caribe mexicano, y el impacto de las tensiones geopolíticas y bélicas en la intención de viaje de los mercados emisores, en particular el estadounidense.

Estrategias de supervivencia y horizonte del gremio

Contención interna: Solo el 20% de las unidades de negocio ha pactado con sus colaboradores esquemas de descansos rotativos como medida de emergencia para abaratar costos operativos sin recurrir a despidos definitivos.

Mundo laboral compartido: El dirigente enfatizó que la premisa actual es «trabajar unidos y en familia», procurando acuerdos bilaterales con las brigadas de cocina y piso para sortear la caída de comensales mientras se normaliza la afluencia.

Mesas de diálogo con la autoridad: La cámara empresarial urgió a los gobiernos estatal y municipales a instalar mesas de trabajo que permitan estructurar incentivos y alternativas fiscales o de promoción para amortiguar el bache económico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del ramo.

Expectativa puesta en 2027: Aunque la consigna inmediata es operar con prudencia y optimizar recursos con lo que se tiene a mano, el sector proyecta un cambio de tendencia para el próximo año, impulsado por el restablecimiento paulatino de frecuencias aéreas clave hacia los destinos de la entidad.

Aborto en Q. Roo choca con desabasto y criminalización

Aunque el Congreso local despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación a finales de 2022 -en acatamiento a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, el acceso real continúa lleno de obstáculos institucionales, prejuicios y denuncias penales.

Los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, entre enero y agosto de 2026, se abrieron ocho carpetas de investigación por el delito de aborto en Quintana Roo (dos en febrero, una en marzo, tres en mayo y dos en julio). La cifra duplica los cuatro expedientes registrados durante todo 2022, evidenciando que persiste la judicialización de casos pese a que la interrupción voluntaria solo constituye delito después del primer trimestre de gestación.

Vanesa González Rizzo, coordinadora del colectivo Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) e impulsora del Observatorio para el Ejercicio del Aborto Seguro en el estado, advierte que la atención médica presenta serias deficiencias operativas:

Desabasto y falta de seguimiento: Las usuarias que acuden a clínicas y hospitales públicos suelen toparse con escasez de mifepristona y misoprostol, protocolos inconclusos y nulo monitoreo posterior, propiciando que los embarazos continúen o deriven en complicaciones.

Filtros por estigma: Desde el personal de vigilancia en los accesos hospitalarios hasta el personal de enfermería y médico, prevalece la negativa y la desinformación con argumentos como «aquí no se hace eso», confundiendo la objeción de conciencia individual con una negativa institucional, la cual está prohibida por la ley.

Exclusión de la Zona Maya: La cobertura médica institucional se concentra de manera casi exclusiva en los núcleos urbanos de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Municipios con alta densidad de población indígena, como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum, carecen por completo de servicios de interrupción legal, obligando a las mujeres a traslados inviables en comunidades donde ni siquiera operan ambulancias básicas.

En el ámbito parlamentario aún están pendientes las reformas a la Ley de Salud y la eliminación definitiva de la figura del Código Penal para dar certeza jurídica total al personal sanitario.