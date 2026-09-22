Cancún, Playa del Carmen y Tulum amplían su oferta turística

Incorporación de nuevos productos

Mayor presencia de Grupo IHG con 187 hoteles y 62 proyectos en desarrollo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- IHG, grupo al que pertenece Holiday Inn, amplía su presencia en México con 187 hoteles abiertos y 62 proyectos en desarrollo, dentro de una estrategia que incluye nuevos destinos y conversiones de propiedades existentes.

En Quintana Roo, ese movimiento se observa con marcas distintas a Holiday Inn, entre ellas Voco en Cancún y Kimpton en Playa del Carmen, dos operaciones que amplían el portafolio de IHG en el estado.

La estrategia también muestra el peso de las conversiones: IHG anunció que seis propiedades mexicanas serían transformadas a Voco, entre ellas una en Cancún, como parte de la expansión de esa marca premium.

En Playa del Carmen, la antigua Hacienda Tres Ríos forma parte ahora del portafolio de IHG como Kimpton Tres Ríos All Inclusive, una reconversión que lleva una marca de lujo al mercado de la Riviera Maya.

El movimiento ocurre en un destino donde la oferta turística ya no depende únicamente de sumar habitaciones, sino de incorporar productos dirigidos a distintos segmentos y aprovechar propiedades que pueden cambiar de marca y concepto.

Tulum suma otra pieza

La transformación también alcanza a Tulum, donde el Hospital Joya representa una inversión privada superior a 350 millones de pesos, de acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, que señala al proyecto como un impulso al turismo médico.

El complejo tendrá más de 9 mil metros cuadrados, urgencias 24 horas, dos quirófanos, terapia intensiva, 15 habitaciones y 16 consultorios, además de laboratorio, imagenología y farmacia.

La nueva infraestructura médica agrega una actividad distinta al modelo tradicional de Tulum, pues el hospital atenderá a residentes y visitantes y abre espacio para servicios vinculados con salud, bienestar y estancias por motivos médicos.

Con dicho escenario, Tulum sigue evolucionando hacia un modelo más integral donde la infraestructura de servicios y la oferta hotelera de calidad se complementan para atender a un visitante que busca estancias más largas y diversificadas, señaló Andrea Campdera Paullada, de la Dirección de Promoción Turística del municipio.

Eduardo López, gerente general del Holiday Inn Tulum, señaló que el comportamiento del destino cambia según la temporada y que los hoteles de la marca deben adaptar sus estrategias para reducir el impacto de los meses de menor actividad.

El Holiday Inn Tulum cuenta con 108 habitaciones y, de acuerdo con López, la expansión continuará con la apertura de Kimpton Tres Ríos en Playa del Carmen, Voco Cancún y un nuevo Holiday Inn Express en Cancún; además, señaló que IHG analiza regresar a Chetumal para tener presencia en la capital del estado.