Cambio de mando en AMEXME-CANCÚN

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

México enfrenta un rezago en el control del alcohol. En nuestro país 6 de las 10 principales causas de muerte se asocian a su consumo. Los impuestos al alcohol en las Américas son los segundos más bajos del mundo, mientras que, en México, las tasas del IEPS no cambian desde 2014 y no se actualizan por inflación.

Por eso, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) propone dos medidas para el dictamen de la Ley de Ingresos 2027:

Cambiar el IEPS de las bebidas alcohólicas a un cobro específico de $0.4938 por cada mililitro de alcohol puro. Actualizar ese cobro automáticamente según la inflación, como ya se hace con otros productos gravados.

Así las cosas en el debate por el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

Mientras tanto, en Cancún, en un contexto marcado por desafíos económicos globales, caídas estacionales en el sector turístico y retos fiscales, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) llevó a cabo la ceremonia de cambio de dirigencia en su capítulo Cancún.

La licenciada D’eniss Montiel asumió oficialmente la presidencia local relevando a la saliente Miriam Escalante, en un evento que contó con la presencia de la presidenta nacional, la maestra Ivett Bonifaz, y la vicepresidenta regional, Ana Lilia Martín.

Durante el encuentro con medios de comunicación, las líderes empresariales destacaron la importancia de la continuidad, la profesionalización y la acción coordinada para blindar y potenciar la economía de las mujeres en el estado.

D’eniss Montiel, nueva presidente del capítulo Cancún —quien cuenta con una trayectoria de nueve años en la mesa directiva y se desempeñó como tesorera en la gestión anterior—, aseguró que se dará seguimiento a las acciones probadas en favor del empresariado y del emprendimiento. Entre los proyectos principales destaca la continuidad de la Expo Impulsa, consolidada como un espacio clave para que las agremiadas y el público en general expongan sus productos y servicios a nivel estatal.

Asimismo, Montiel subrayó que se impulsa una estrategia de economía circular interna en colaboración con los capítulos de Chetumal, Tulum, Cozumel, Riviera Maya y Puerto Morelos. Como parte de esta iniciativa, se llevan a cabo mesas de trabajo para sustituir proveedurías externas —afectadas por riesgos logísticos e inseguridad en carreteras— con productos locales del sur del estado, tales como perecederos, mermeladas, chocolates y consumo cárnico de ranchos locales.

Por su parte, Miriam Escalante, presidenta saliente y ahora designada como directora de Turismo Nacional de Amexme, agradeció el respaldo durante sus tres años de gestión y celebró que la asociación quede en manos experimentadas. «Estamos felices de dejar en muy buenas manos la asociación para poder seguir empoderando la economía de las mujeres», expresó.

Ante los cuestionamientos sobre la baja temporal en las industrias hotelera y restaurantera que impacta a la región durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la presidenta nacional, Ivett Bonifaz, enfatizó que la postura de Amexme es la acción proactiva frente a la negativización del entorno.

«Más que preocuparnos, somos mujeres de acción… Sabemos la situación que hay global y como país, pero nos estamos moviendo», apuntó Bonifaz.

Como parte de la estrategia para contrarrestar las percepciones negativas en el extranjero y la caída en la afluencia, la organización conformó un consejo consultivo regional para Quintana Roo. Este grupo prepara una comitiva de alto nivel para asistir a ferias internacionales clave, como la FITUR en Madrid (España), con el propósito de establecer convenios directos con asociaciones y agencias de viajes extranjeras que promuevan la imagen positiva de los destinos mexicanos.

En el ámbito internacional, Bonifaz destacó que Amexme forma parte de la Federación Mundial de Mujeres Empresarias (FESEM), participando activamente en redes globales que este año celebrarán su congreso mundial en Praga con representantes de 120 países.

En cuanto a las cargas impositivas y las modificaciones al paquete fiscal, las representantes señalaron que mantienen una estrecha vinculación con organismos como el CCE, Coparmex y colegios de contadores para analizar los cambios legales. Si bien reconocen que el escenario de transición generacional en los negocios representa retos administrativos complejos, recalcan que la clave para la supervivencia empresarial radica en la profesionalización y la disciplina contable.

En el plano de la membresía, Amexme consolidó un crecimiento sostenido con más de 7 mil mujeres asociadas distribuidas en más de 75 capítulos a lo largo de la República Mexicana. Las dirigentes afirmaron que, a pesar de los cierres de negocios registrados en algunas zonas turísticas del estado a causa de factores externos e inseguridad, las empresas lideradas por socias de Amexme se mantienen firmes y operantes gracias a modelos de gestión rigurosos y redes de apoyo solidario.

Ya que hablamos de Cancún, le participo que Ana Paty Peralta rindió su Segundo Informe de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez.

“Hoy Cancún es una ciudad distinta; se ha transformado como nunca, pero esa renovación no le pertenece a una persona, sino al pueblo. Cancún tiene presente, tiene futuro y el futuro lo vamos a seguir construyendo juntas y juntos, porque la ciudad nos necesita así: más unidos que nunca. ¡Que viva el pueblo cancunense! Sigamos escribiendo, juntas y juntos, historias que transforman”, expresó la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, al rendir su Segundo Informe de Gobierno.

Al dirigirse a las y los cancunenses en un ejercicio de rendición de cuentas desde el Teatro de la Ciudad, en presencia de la gobernadora Mara Lezama, Ana Paty Peralta resaltó las grandes obras y programas que son una realidad para la gente: el Puente Vehicular Nichupté, las Viviendas del Bienestar y el Tren Maya, consolidados con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y las gestiones en salud, la nueva carretera Cancún-Costa Mujeres y más infraestructura para la ciudad, hechas por la mandataria estatal.

“Este informe es un compromiso hacia adelante, porque los cargos y las responsabilidades cambian, pero hay convicciones que permanecen y la mía, está más firme que nunca. Nos queda un año de gobierno en esta administración, para seguir trabajando, escuchando, resolviendo y llevando la transformación a donde hace falta. Aquí hay un proyecto que tiene rumbo”, dijo.

Ante representantes de diferentes sectores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, resaltó que en su gestión, las cifras tienen rostro, las obras tienen nombre, los programas tienen propósito, porque las pequeñas y grandes historias están escribiendo un nuevo rumbo.

La Presidenta Municipal reiteró el reto y privilegio de gobernar la ciudad que ama y donde creció con su familia, por lo que gobernar Cancún nunca ha sido solamente una tarea de ocupar un cargo, sino servir al destino que la formó y devolverle un poco de lo mucho que le ha dado, con las bases del Humanismo Mexicano, que pone en el centro a quienes habían quedado en el olvido, gobernando para convertir los recursos públicos en bienestar y justicia social.

MEJOR SEGURIDAD Y UNA POLICÍA TRANSFORMADA

Luego de afirmar que una de las grandes transformaciones que se construyen todos los días es la seguridad, con una estrategia de cultura de paz, prevención y proximidad, donde participan vecinas, vecinos, familias, escuelas, policías y distintas áreas del Ayuntamiento, en comunidad, resaltó la conformación de 356 comités de paz que ya han resuelto más de 800 solicitudes de sus entornos, como en donde participan Catalina y Guadalupe, habitantes de la Supermanzana 234, que gestionado cosas concretas como el alumbrado y la recuperación de su parque.

A esa labor preventiva, puntualizó que se suma la labor emprendida en el primer Albergue para Transformar Vidas, que ha dado más de siete mil 800 atenciones y facilitado el internamiento en centros especializados para 397 personas, como el señor Israel, quien después de dos años donde sus días no tenían propósito, ahora tiene sueños, una vida digna y se reencontró con su familia.

La Presidenta Municipal destacó el fortalecimiento del presupuesto para seguridad consolidando más de dos mil millones de pesos, que se refleja en 208 nuevas unidades con la más alta tecnología, 825 cámaras corporales y 134 Puntos de Monitoreo para un mejor desempeño en sus funciones, lo que va de la mano de la profesionalización a través de la Academia de Policía y las certificaciones de CERTIPOL y SACPOL; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com