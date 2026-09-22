Mara Lezama entrega domo a alumnos del kínder Juana de Asbaje, en Chetumal

Tras 30 años de espera

Instalación que contribuye a su desarrollo académico, cívico y deportivo

Chetumal.- Después de 30 años de espera, niñas y niños de la escuela preescolar Juana de Asbaje de la colonia Proterritorio recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo, instalación que contribuye a su desarrollo académico, cívico y deportivo.

“El beneficio no es solo para estos 123 niñas y niños, sino también para las futuras generaciones. La palabra se cumple”, expresó la titular del Ejecutivo durante la ceremonia de inauguración.

El domo cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados de construcción y está integrado por una estructura de acero con 10 columnas, cubierta de lámina rolada en arco, sistema de drenaje pluvial, bajantes, luminarias, piso de concreto y pintura antiderrapante en la cancha.

También se incorporaron registros eléctricos y pluviales, un pozo de absorción, portería plegable y trabajos complementarios para mejorar las condiciones del espacio escolar.

Esta obra forma parte del proyecto estratégico de construcción de 1,109 domos en escuelas públicas de todo Quintana Roo, impulsado por la administración de Mara Lezama para generar mejores condiciones para las comunidades educativas.

Mara Lezama exhortó a las y los alumnos a hacer deporte y actividades recreativas que les permita su desarrollo integral, alejado de las actitudes autodestructivas.

Con la presencia de la directora del plantel, Irma Yolanda Ancona García; de la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; de la subsecretaria de Obras Keyla Estefanía Reyes Soto, y de Miguel Tlapa García, subsecretario de Vinculación de SEOP, la gobernadora Mara Lezama entregó material deportivo.

También estuvieron el secretario general del Ayuntamiento, Luis Gamero Barranco, y el director general del ICATQROO, Alejandro Alamilla Villanueva, quienes ayudaron en la repartición de balones.

Nuevo alumbrado público en el Boulevard Bahía de Chetumal

Chetumal.- Iluminar un espacio público significa recuperar el derecho de las familias a caminar, correr, andar en bicicleta, convivir y apropiarse de su ciudad, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al anunciar la conclusión de la primera etapa del nuevo sistema de alumbrado público, del tramo comprendido entre la Universidad Autónoma de Quintana Roo y Calderitas, en el Boulevard Bahía de Chetumal.

“A los y las estudiantes los invitamos a que salgan a caminar, a correr, a andar en bicicleta, a disfrutar de nuestra bahía. Y pueden hacerlo con toda seguridad, con la tranquilidad, con esta iluminación. Una ciudad que vive sus espacios públicos es una ciudad que fortalece su tejido social, que genera bienestar y que construye paz”, expresó Mara Lezama.

Con inversión cercana a los 9.8 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SEOP ejecutó la obra que fortalece la seguridad, mejora la movilidad nocturna y eleva la calidad de vida de la población de Othón P. Blanco. Entre los trabajos realizados destacan la instalación de 189 luminarias LED de alta eficiencia, 19 postes nuevos, 189 brazos decorativos, más de 3.5 kilómetros de cableado eléctrico y 100 registros eléctricos.

La obra beneficia de manera directa a los 31 mil habitantes y mejora las condiciones de tránsito para un flujo aproximado de 10 mil vehículos al día, contribuyendo además a la recuperación de espacios públicos y a la disminución de puntos oscuros en la zona intervenida.

“Vamos a seguir invirtiendo en obras que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, de las y los quintanarroenses y de las y los chetumaleños. Así fortalecemos la movilidad, hacemos de nuestra capital una ciudad más segura, una ciudad más ordenada y digna”, citó finalmente la gobernadora.