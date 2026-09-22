Retiran 120 toneladas de basura y cascajo en la sabana de Chetumal

Tiradero clandestino recurrente

Brigada de voluntarios logró extraer desechos sólidos urbanos y neumáticos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – Convertida en un tiradero clandestino recurrente, La Sabana de Chetumal fue intervenida durante la Mega Jornada Nacional de Limpieza de Ríos y Cuerpos de Agua 2026. Una brigada integrada por 612 voluntarios logró extraer 30 toneladas de desechos sólidos urbanos, 14 metros cúbicos de cascajo y 30 neumáticos en desuso acumulados en este humedal urbano.

El despliegue formó parte de la estrategia federal encabezada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para frenar el deterioro de cuencas y lagunas en el país mediante faenas de involucramiento cívico directo. Con este nuevo operativo, el volumen de material contaminante retirado de este cuerpo lacustre en lo que va del año rebasó las 120 toneladas, sumando las 92 toneladas de escombros y basura que ya se habían desalojado en una primera fase en junio pasado.

Además de las 30 toneladas de basura doméstica y las 30 llantas, la remoción de escombros de construcción (14 metros cúbicos) evidenció el depósito ilegal constante de restos de obras en las márgenes del agua.

Erika Ramírez Méndez, directora de Conagua en Quintana Roo, remarcó que las faenas manuales son insuficientes si la comunidad no frena el vertido deliberado en los márgenes de los afluentes, por lo que el programa busca arraigar una cultura de custodia ambiental.

Integrantes del colectivo ciudadano Chetumal Suma insistieron a la población y a transportistas de carga en suspender el arrojo de materiales pesados y desperdicios en el perímetro del humedal, advirtiendo que el rescate del ecosistema dependerá de erradicar los tiraderos a cielo abierto en la zona urbana de la capital.

“Observando con el Corazón” acercó a la comunidad a la avifauna

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) llevó a cabo una nueva edición de “Observando con el Corazón: Jornada de Observación de Aves”, permitiendo a personas de distintas edades descubrir parte de la diversidad de especies de aves residentes, endémicas y migratorias que puede encontrarse dentro de la ciudad.

Durante la jornada, coordinada por el biólogo Adrián Tun Cano, con la participación de integrantes de Pajareando Cozumel, los manejadores de recursos naturales Carolina Can y Germán Borges Arceo, así como la maestra en ciencias Sarahí Jaime, se logró identificar un total de 21 especies de aves.

Entre los registros destacaron el chipe charquero, el papamoscas del este y el chipe amarillo, especies que forman parte de la diversidad de aves que habita en la isla y cuya presencia también puede apreciarse en diferentes espacios de la zona urbana.

Entre las aves que más llamaron la atención estuvo la paloma corona blanca, que fue la especie con mayor presencia durante la jornada. También se registraron encuentros con el vireo de Cozumel y la tangara cabeza rayada, una especie particularmente representativa de la isla, ya que en México únicamente puede observarse en Cozumel.

El programa “Observando con el Corazón” permite descubrir que la biodiversidad de Cozumel también está presente en los espacios urbanos, ya que “las aves forman parte de nuestro entorno cotidiano y pueden convertirse en una puerta de entrada para conocer mejor la isla.

Cada registro suma información y, al mismo tiempo, despierta el interés de nuevas generaciones por observar, aprender y valorar las especies que comparten nuestro entorno, explicó el biólogo Adrián Tun.