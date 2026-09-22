Playa del Carmen rehabilitará acceso al arenal Punta Esmeralda

En el Plan Operativo Anual

Destinan más recursos para uno de los puntos más concurridos por turistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen. – El Ayuntamiento de Solidaridad reestructuró sus esquemas de financiamiento para garantizar el inicio de la obra de rehabilitación del acceso a la playa Punta Esmeralda, uno de los puntos más concurridos por turistas y habitantes locales. La medida implicó ajustes en el Plan Operativo Anual, con el fin de no depender de trámites externos y evitar retrasos.

Rolando Méndez Navarro, director de Planeación y Evaluación, explicó que se realizaron cambios en la estructura de los fondos: algunas obras se trasladaron de programas federales a recursos fiscales y viceversa, lo que permitió liberar partidas y agilizar la ejecución. En total, se aprobaron 496 millones de pesos, aunque se cancelaron 66 millones destinados a proyectos con recursos fiscales.

La intervención en Punta Esmeralda contempla más de 23 millones de pesos de inversión federal para rehabilitar un tramo de poco más de 500 metros de vialidad, desde la Quinta Avenida hasta la playa. El acceso conecta directamente con las colonias Luis Donaldo Colosio Murrieta y Nicte-Ha, zonas de alta afluencia diaria.

El terreno fue donado por la empresa Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos y aprobado por el Cabildo, aunque aún está pendiente su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo. Debido a que en administraciones anteriores la vía no estaba municipalizada, el acceso carecía de infraestructura adecuada, lo que motivó a la actual gestión a priorizar la obra.

La rehabilitación busca mejorar la movilidad y garantizar un acceso digno a una de las playas más populares de Playa del Carmen, donde confluyen residentes y visitantes. Con la reorientación de recursos, el municipio asegura que el proyecto no se detendrá y que la obra pública avanzará con respaldo financiero sólido.

Cancún refuerza limpieza de drenajes

El Ayuntamiento de Benito Juárez mantiene operativos permanentes de desazolve y mantenimiento en la red pluvial de Cancún, con el objetivo de evitar encharcamientos en las principales avenidas durante la temporada de lluvias.

La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Pozos, ejecuta labores preventivas de manera continua, incluso en días sin precipitaciones. Arturo Javier Quintero Díaz, responsable del área, explicó que las vías con mayor carga vehicular se clasifican como “zonas rojas”, lo que permite atender puntos críticos y reducir riesgos de accidentes.

“Seguimos con los desazolves y mantenimientos haya o no haya lluvia. Esto es para ganar espacio y tiempo cuando llegue la temporada fuerte”, enfatizó Quintero Díaz.

Capacidad y cifras del drenaje pluvial

La infraestructura pluvial de Cancún cuenta con más de 6,400 unidades de absorción distribuidas en el área urbana. Los trabajos de limpieza han generado resultados concretos:

-Pozos intervenidos: Más de 3,800 pozos limpiados en lo que va del año, retirando lodos, basura y sedimentos.

-Operativos diarios: Entre 10 y 15 maniobras de limpieza en puntos estratégicos.

-Atención ciudadana: Los reportes vecinales se canalizan mediante la plataforma digital ChatCun, lo que agiliza la respuesta de las cuadrillas.

La estrategia busca anticiparse a las lluvias intensas y garantizar que la red pluvial tenga la capacidad suficiente para absorber grandes volúmenes de agua, reduciendo así la vulnerabilidad de la ciudad frente a inundaciones.