Empadronamiento voluntario para casas de hospedaje temporal

Playa del Carmen da prórroga

Facilidades de autoridades antes de aplicar mano dura a partir de 2027

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Con un universo estimado en más de 16 mil habitaciones comercializadas a través de plataformas digitales, el Ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) puso en marcha una fase de empadronamiento voluntario para los anfitriones de hospedaje temporal. La medida busca ordenar un mercado en plena expansión antes de que el esquema transite a una etapa obligatoria y sancionatoria a partir del próximo año.

El tesorero municipal, Guillermo Brahms González, aclaró que la actual administración optó por una política flexible y sin medidas punitivas inmediatas para permitir que los propietarios se familiaricen con el portal habilitado por el gobierno local. No obstante, advirtió que el periodo de gracia concluirá al cierre de 2026: hacia 2027, la Comuna comenzará a fiscalizar y exigir el cumplimiento estricto de los lineamientos a quienes no se hayan registrado.

El debate regulatorio y el piso parejo

-Crecimiento exponencial: El inventario de cuartos de alquiler temporal ya compite de tú a tú con la hotelería formal, lo que motivó a las autoridades a crear un censo confiable para fiscalizar la actividad urbana y turística del destino.

-Presión del sector hotelero: Representantes del hospedaje tradicional ven con buenos ojos el empadronamiento como un paso inicial, pero insisten en que aún prevalece una marcada asimetría entre las exigencias que asumen las empresas establecidas y las facilidades que gozan los operadores digitales.

-Marco de cumplimiento integral: La regularización definitiva para 2027 abarcará más que trámites hacendarios; el plan municipal contempla imponer estándares en materia de protección civil, lineamientos de seguridad para los huéspedes y el pago de derechos correspondientes a cualquier unidad comercial de alojamiento.

Nueva catedral de Cancún busca abrir antes de Navidad

Tras 17 meses de intensas faenas, el proyecto de la nueva catedral de Cancún entró en su recta final al registrar un 90 por ciento de progreso general. El objetivo de los encargados de la obra es concluir la estructura principal y la obra negra antes de las celebraciones decembrinas, concentrando a las cuadrillas en el acabado de los elementos arquitectónicos y litúrgicos más representativos.

Entre las piezas que se encuentran en proceso de montaje y detallado destacan la espadaña, el campanile, la cruz monumental, segmentos de la fachada exterior y los tres arcos alusivos a la Santísima Trinidad. A la par, se aceleran las obras exteriores en la plaza de acceso principal, rampas de inclusión, escalinatas y jardineras perimetrales.

Estrategia financiera y participación comunitaria

-Campaña del «Doscientón»: Con el fin de asegurar el cierre financiero de esta última etapa, se encuentra activa una colecta ciudadana que busca reunir 2 millones de pesos mediante la donación individual de 200 pesos por parte de 10 mil bienhechores.

-Sostenibilidad del recinto: Para completar los fondos de edificación y constituir una reserva operativa para el futuro mantenimiento del templo, el comité pro-construcción comercializa áreas de servicio, entre ellas una palapa y un espacio de cafetería, que se sumarán a los donativos habituales de la feligresía local.