Inicia Ruta 27 Kilómetro 0 con una semana de servicio gratuito

Ampliación de la red de transporte público

Conectará desde fraccionamiento Cielo Nuevo a la zona hotelera de Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Como parte de la estrategia para transformar y ampliar el transporte público en Cancún, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), puso en operación la Ruta 27 Kilómetro 0, que conecta el norte de la ciudad con la Zona Hotelera. La incorporación de esta segunda ruta al Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (Mobi) representa un nuevo avance en la construcción de una red de transporte más amplia, accesible y eficiente, que acerque a las personas a sus centros de trabajo, estudio, comercio y servicios, y contribuya a mejorar sus traslados cotidianos y su calidad de vida.

Esta segunda ruta Mobi en Cancún ofrecerá servicio gratuito del 22 al 27 de septiembre, con el propósito de que las personas usuarias conozcan el recorrido, identifiquen sus paraderos y se familiaricen con esta nueva alternativa de transporte.

La Ruta 27 Kilómetro 0 inicia en el fraccionamiento Cielo Nuevo, a la altura del OXXO Canarias, y recorre la avenida Lak’in para incorporarse posteriormente a las avenidas López Portillo, Nichupté y Tulum por Plaza Las Américas. Continúa hacia el centro de Cancún, pasa por la Glorieta del Ceviche, toma avenida Cobá e ingresa al bulevar Kukulcán hasta llegar a Playa Fórum, desde donde realiza el retorno hacia Cielo Nuevo.

Con 16 unidades modernas y accesibles, equipadas con aire acondicionado, rampa y espacio para silla de ruedas, piso podotáctil, señalización braille, puertos USB y USB-C, pantallas interiores, cámaras de seguridad conectadas al C5, sistema de pago electrónico, monitoreo y rack para bicicletas, para ofrecer viajes más cómodos, seguros e incluyentes, brindará servicio de lunes a domingo, desde las 4:55 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada.

La ruta tendrá una longitud de 66.7 kilómetros, un tiempo estimado de recorrido de 168 minutos y un intervalo de paso de aproximadamente 11 minutos en hora pico.

La Ruta 27 Kilómetro 0 representa una conexión inédita y estratégica para la movilidad en Cancún, porque enlaza directamente zonas habitacionales del norte de la ciudad, desde Cielo Nuevo, con Plaza Las Américas y la Zona Hotelera, continuando por la glorieta del Ceviche, el Kilómetro 0, Puerto Cancún, Playa Fórum y Plaza Caracol.

Se elimina traslado adicional

Hasta ahora, ninguna ruta de transporte público de la ciudad conectaba directamente Plaza Las Américas —uno de los principales puntos de concentración y transbordo de rutas en Cancún— con la Zona Hotelera.

Antes, muchas personas tenían que descender en Las Américas, caminar hasta las allá de la Glorieta del Ceviche o hasta los paraderos del ADO, para realizar otro transbordo o recurrir a un taxi para continuar su trayecto.

Con esta nueva ruta se elimina ese traslado adicional, lo que representa un ahorro importante de tiempo y dinero para quienes diariamente se desplazan entre estas zonas.

Con esta nueva opción de movilidad se amplía la cobertura del transporte público en una zona que concentra importantes actividades habitacionales, comerciales, educativas y laborales. De acuerdo con la información técnica, la ruta tendrá alcance en 173 colonias, 60 mil 641 viviendas, 104 escuelas y 5 mil 276 unidades económicas, con una población potencial beneficiada de 159 mil 499 personas.

Entre los puntos de interés que conecta se encuentran Soriana Mercado Prado Norte, Chedraui Lak’in, Bodega Aurrera Tierra Maya, Soriana Híper Nichupté y Soriana Súper La Luna, además de centros comerciales como Gran Plaza Cancún, Plaza Nichupté, Plaza Las Américas y Plaza Fórum Cancún, así como el Mercado Lak’in 259, Parque Kabah y otros espacios de alta afluencia.

Para facilitar la preparación de las personas usuarias, la Ruta 27 Kilómetro 0 cuenta, a lo largo de su recorrido y zona de cobertura, con una red de 120 establecimientos para compra y recarga de tarjetas de tarifa general, de los cuales 71 permiten adquirir y recargar y 49 funcionan como puntos exclusivos de recarga. Entre ellos se encuentran OXXO, Dunosusa, 7-Eleven, GoMart, SIX y Súper Willys.

Además, las personas usuarias podrán utilizar la MOBI App, disponible para sistema Android e iOS, como una alternativa práctica para realizar sus viajes. Desde la aplicación es posible generar un e-ticket con código QR para abordar las unidades y realizar recargas, ya sea de la tarjeta MOBI o del propio e-ticket, facilitando la preparación del viaje sin necesidad de acudir a un establecimiento. La recomendación es descargarla con anticipación y contar con saldo disponible antes de abordar, una vez concluido el periodo de gratuidad de la ruta.