Gobierno de Ecatepec ha intervenido 397 km de vialidades: Azucena Cisneros

En un año y 8 meses

Ecatepec, Méx.- Estamos haciendo lo que nunca antes se hizo, porque cuando hay honestidad el dinero alcanza, así lo expresó señaló la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al informar que en un año y 8 meses se han intervenido 397 kilómetros de vialidades, reparado más de 2 mil 400 calles y tapado más de 59 mil baches.

Sin embargo, “no se ve” el trabajo realizado en materia de pavimentación, repavimentación y reparación de baches, reconoció la presidenta municipal en la conferencia de prensa semanal.

Frente a representantes de los medios de comunicación habló sobre un “tema que es fundamental, que es un clamor social más que el agua y más que la seguridad, de ese nivel el tema de la pavimentación y bacheo en este municipio”, debido a que el gobierno municipal heredó la falta de mantenimiento en vialidades de por lo menos 15 años, dijo.

No obstante, el gobierno municipal puso en marcha una estrategia integral, donde participan los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para lograr avances en recuperación de vialidades. Motivo por el que agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez.

Cisneros Coss subrayó que a pesar de “todo lo que hemos hecho, reitero, no se nota, por tanto y tanto rezago. Estamos haciendo frente a las consecuencias de un abandono histórico en términos de infraestructura. La mayoría de las calles de nuestro municipio estaban y están en condiciones, todavía muchas de ellas, deplorables, porque nunca se les dio mantenimiento y eso ya lo sabíamos.