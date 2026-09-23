Gobierno de Isaac Montoya iumpulsa señas mexicanas para mejorar atención

Taller para servidores públicos

Naucalpan, Méx.- El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Isaac Montoya puso en marcha el taller “Lengua de Señas Mexicana. Comunicación Incluyente para la Atención Ciudadana”, dirigido a servidoras y servidores públicos, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal municipal para brindar atención a las personas sordas.

Esta capacitación representa una acción concreta para mejorar la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, mediante el aprendizaje de herramientas básicas de Lengua de Señas Mexicana que puedan ser utilizadas en la atención cotidiana.

A través de este taller se busca que el personal municipal cuente con mayores herramientas para establecer una comunicación directa con personas sordas, facilitar su acceso a la información y mejorar la atención durante la realización de trámites y servicios.

El programa contempla actividades prácticas y recursos de apoyo que permitirán a las y los participantes desarrollar conocimientos básicos de Lengua de Señas Mexicana y aplicarlos en el ámbito de la atención ciudadana.

Con el inicio de esta capacitación, el gobierno municipal fortalece las acciones de comunicación accesible y avanza en la construcción de una atención pública que considere las necesidades de las personas sordas.