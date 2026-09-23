“Ru Abogado” no se registró como aspirante a la alcaldía de Naucalpan

Afirma el PAN

Naucalpan, Méx.- Militantes y simpatizantes del PAN en este municipio aseguran que sería un error impulsar a “Ru Abogado»” como candidato a la alcaldía de este lugar, pues «no cuenta con el peso político ni la estructura electoral necesaria para derrotar o competir de forma real contra el actual presidente municipal, Isaac Montoya».

Operadores y seguidores de Acción Nacional señalan que «gobernar un municipio con alta complejidad urbana y social requiere de estructura territorial, experiencia institucional y propuestas formales, elementos que no se consiguen únicamente sumando reproducciones o interacciones en plataformas digitales», aseguran.

Por su parte, la dirigencia del PAN municipal ha aclarado que no existen candidaturas predefinidas. Sostienen que todo aspirante deberá ceñirse estrictamente a las convocatorias institucionales y a los estatutos establecidos, garantizando un piso parejo para los registrados.

En ese sentido, se informó que el activista digital y jurista Rubén Arenzana, mejor conocido como «Ru Abogado», no se registró como aspirantes a la candidatura del PAN de Naucalpan.

Finalmente, ese instituto político dio a conocer que en breve se dará a conocer quiénes serán sus candidatos (a) a diversos cargos de elección popular, según el mecanismo interno avalado por el CEN de nuestro partido.