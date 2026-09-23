Impulsa Huixquilucan programa de “Acciones por la Educación”

Huixquilucan, Méx.- Con la finalidad de mejorar el desarrollo académico de las niñas y niños del territorio, el gobierno de Romina Contreras benefició a más de 270 estudiantes de las comunidades San Cristóbal Texcalucan y San Ramón, con el programa “Acción por la Educación”, a través del cual construyó y equipó sanitarios, fabricó portaloncheras, aplicó pintura en los inmuebles y trazó juegos didácticos, entre otros trabajos que fomentan un entorno escolar más limpio, digno y seguro.