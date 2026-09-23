Da Delfina Gómez certeza patrimonial a mexiquenses con títulos de propiedad

Acto de justicia social

Fueron entregados 5 mil 691 documentos a personas beneficiarias de 114 municipios; 53% corresponde a jefas y madres de familia

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la entrega de 5 mil 691 títulos de propiedad y posesión que dan certeza jurídica y tranquilidad sobre su patrimonio a 21 mil 057 mexiquenses de 114 municipios. Del total de documentos, 3 mil 016, equivalentes al 53 por ciento, corresponden a jefas y madres de familia.

“El contar con un patrimonio propio y que sea un acto de justicia social es algo que también a nosotros nos mueve y nos motiva”, expresó la gobernadora Delfina Gómez.

Con una inversión de 14.3 millones de pesos, esta entrega representa un acto de justicia social para las familias que durante años esperaron contar con un documento que acredite legalmente su propiedad. La Mandataria estatal señaló que la burocracia, los altos costos, las distancias y la desinformación son algunos de los obstáculos que enfrentan las personas para realizar estos trámites.

“Por todo ello, insisto mucho en agradecer el compromiso de todas y todos los que hacen posible que hoy una familia pueda decidir con tranquilidad que el lugar donde vive le pertenece legalmente”, afirmó la mandataria mexiquense.

Para acercar los trámites a las comunidades y reducir sus costos, el Gobierno del Estado de México mantiene coordinación con diversas instituciones, acciones que representaron para las personas beneficiarias un ahorro de 774 millones de pesos en gastos de escrituración y otros servicios, además de permitir reducciones de hasta 98 por ciento en el costo de los trámites. Contar con un título, escritura o certificado también ayuda a prevenir problemas relacionados con herencias, incrementa el valor de la propiedad y abre la posibilidad de acceder a créditos.

A través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, la administración estatal acerca a las distintas regiones del Estado de México más de 125 trámites y servicios, entre ellos la regularización de la propiedad y la tenencia de la tierra. En lo que va de la administración se han entregado 15 mil 481 títulos de propiedad, en beneficio de más de 30 mil mexiquenses.

Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, explicó que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) acompaña a las familias durante el proceso de regularización y absorbe gran parte de los costos del trámite. Además, brinda asesoría gratuita mediante sus 12 delegaciones regionales y 43 módulos fijos, con cobertura en los 125 municipios de la entidad.